CRCAM Normandie-Seine : résultat net en baisse en 2023

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire de CRCAM Normandie-Seine s'élève à 355,7 millions d'euros, en baisse de -3.4% sur un an. Conséquence du rythme très soutenu de hausse de taux des 18 derniers mois, la marge d'intermédiation globale reste impactée défavorablement (-33,2% sur un an). Les commissions, portées par le dynamisme de l'activité, sont en progression de +5,4%.

Le coût du risque reste à un niveau maîtrisé à 24,9 ME. Le taux de défaut en principal à 1,25%, illustre une bonne maîtrise des risques crédit dans ce contexte. Après enregistrement de la charge fiscale de 11,8M E, le résultat net social s'établit à 74,9 ME, en baisse de -9,6% sur un an.

En base consolidée, le résultat de Crédit Agricole Normandie-Seine s'inscrit à 77,7 ME en diminution sur un an de -4,9%.

La différence entre le résultat sur base sociale et sur base consolidée est principalement due :

- Au traitement d'élimination des dividendes intragroupe (CL et filiale CA'NSP) ;

- A la fluctuation des taux impactant la valorisation des instruments dérivés de couverture ;

- Aux variations de juste valeur sur le portefeuille de titres ;

- Au traitement comptable des impôts et taxes qui diffère entre les normes françaises et internationales.

Le Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) est de 24,35%. Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 138,6% pour une exigence réglementaire à 100%.

2024 sera une année d'actions et de transformations aux bénéfices de tous pour CRCAM Normandie-Seine. La Caisse Régionale proposera lors de son assemblée générale du 28 mars 2024 l'adoption du statut d'entreprise à mission.