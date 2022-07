CRCAM Normandie-Seine : nette diminution du résultat net

(Boursier.com) — En progression de 6,4% sur un an, le Produit Net Bancaire de CRCAM Normandie-Seine au 1er semestre 2022 s'élève à 205,9 millions d'euros en base sociale, son niveau le plus haut depuis 2016. Après enregistrement de la charge fiscale de 6,4 ME (en retrait de 14,3 ME sur un an), le résultat net social s'établit à 61,6 ME, en hausse de +17,9% sur un an.

En base consolidée, le résultat net s'inscrit à 54,6 ME en nette diminution sur un an. Cette diminution est imputable :

- à la forte tension sur les marchés de capitaux en rapport avec la guerre en Ukraine. Cette tension conjoncturelle grignote notre stock de plus-value latente sur le portefeuille de placement de la Caisse régionale ;

- à la remontée des taux qui influe sensiblement sur la valorisation des instruments de couverture (swap)

- au traitement comptable des impôts et taxes qui diffère entre les normes Françaises et Internationales.

Au 30 juin 2022, les ressources clientèles représentent 43,4% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 35,1% (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 3,2%.

La Caisse régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 MdsE (noté P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's)

Le ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) est de 23% (au 30 juin 2022). Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 187,56% pour une exigence réglementaire à 100%.