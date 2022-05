CRCAM Normandie-Seine : les ratios Bâle III restent bien supérieurs aux minima requis

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire de CRCAM Normandie-Seine s'élève à 89,4 millions d'euros, en progression de +0,9% sur un an (+15,4% par rapport à 2019, année sans crise). Grâce à la belle progression de la Marge d'Intermédiation Globale (+5,9% sur un an) couplée à une dynamique commerciale soutenue sur tous les domaines en ce début d'année, le PNB d'activité se monte à 89,9 ME. Il connaît un excellent démarrage à +3,5%. Sous le double effet des belles performances des crédits depuis plusieurs années et de la baisse coût de refinancement, conséquence des mesures de soutien à l'économie, la marge d'intermédiation signe sa plus belle performance depuis 2017 à 43,7ME (+2,4ME). Le bon niveau d'activité commerciale se traduit par la hausse de +3,9% des commissions hors boni/mali.

Pénalisé par des marchés financiers défavorables sur ce 1er trimestre, le PNB fonds propres est en recul de 2,2 ME sur 1 an.

Les charges de fonctionnement nettes connaissent une hausse de +2,6% sur un an pour s'établir à 58,6 ME. Elles reflètent la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque progresse à 4,4 ME mais reste à un niveau maîtrisé. Le taux de défaut en principal à un niveau bas historique, 1,03%, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 4,8 ME, le résultat net social s'établit à 20,5 ME, en hausse de +11,8% sur un an.

En base consolidée, le résultat net s'inscrit à 9,5 ME en nette diminution sur un an. Cette diminution est imputable à la forte tension sur les marchés de capitaux en rapport avec la guerre en Ukraine. Cette tension conjoncturelle grignote aussi le stock de plus-value latente sur le portefeuille de placement de la Caisse Régionale. D'autre part, cette baisse du résultat net résulte aussi du traitement comptable des impôts et taxes, qui diffère entre les normes Françaises et Internationales.

Un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme

Au 31 mars 2022, les ressources clientèles représentent 43,4% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 33%, dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle. Les ressources de marché Court Terme comptent pour 5,1%.

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 milliard d'euros (noté P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's).

Le Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) est de 23,52% au 31 mars. Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 193,22% pour une exigence réglementaire à 100%.

Dividende

Lors de l'Assemblée générale de la Caisse Régionale, qui s'est tenue le 24 mars, il a décidé le versement d'un dividende 2021 de 4,06 euros par CCI et par CCA. Ce montant sera payé le 18 mai.

Perspectives

Les 5 engagements de la Caisse Régionale vont guider le 2e acte du projet d'entreprise "Réinventons ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine". Ces engagements s'inscrivent dans la durée et prennent appui sur le socle mutualiste. Sur la base de ce mutualisme du 21è siècle, le Crédit Agricole Normandie-Seine continue d'emprunter le chemin de l'entreprise à mission. Son ambition étant d'amplifier son rôle et son utilité sur le territoire Haut-Normand et ainsi devenir l'acteur de référence pour relever les grands défis sociétaux : la transition énergétique et environnementale, le logement, la protection des biens et des personnes et l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs.