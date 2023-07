CRCAM Normandie-Seine : légère baisse des comptes sur le semestre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Normandie-Seine s'élève à 201,5 millions d'euros, en baisse de -2.1% sur un an. Conséquence du rythme très soutenu de hausse de taux, la Marge d'Intermédiation Globale est impactée défavorablement (-36% sur un an). Soutenues par une activité très dynamique depuis le début d'année, les commissions sont en progression de +2,1%.

Les charges de fonctionnement nettes connaissent une hausse de +2,9% sur un an pour s'établir à 123,7 ME. Elles sont impactées par la hausse des salaires et l'inflation sur les achats. Elles reflètent aussi la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque est en baisse à 12,5 ME et reste à un niveau maîtrisé. Le taux de défaut en principal, en baisse à 1,17%, illustre une bonne maîtrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 7,4ME, le résultat net social s'établit à 57 ME en baisse de -7,4% sur un an (61,6 ME en 2022).

En base consolidée, le résultat net consolidé s'inscrit à 53 ME, en légère diminution sur un an (54,6 ME en 2022). Comme pour les comptes individuels, cette diminution est en grande partie imputable à la hausse des charges de fonctionnement.

Endettement

La Caisse Régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 MdE (noté 'P-1' par l'agence de notation Moody's et 'A-1' par Standard and Poor's)

Les ratios Bâle III sont significativement supérieurs aux minima réglementaires. Le ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) est de 23,6% (version provisoire en cours de validation).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 183,06% pour une exigence réglementaire à 100%.

Perspectives

Crédit Agricole Normandie-Seine poursuit l'accompagnement de son territoire dans ses nécessaires transitions pour répondre aux enjeux de demain.