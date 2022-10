CRCAM Normandie-Seine : le résultat net recule avec les tensions conjoncturelles

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Normandie-Seine s'élève à 286,4 millions d'euros, en hausse de +0,8% sur un an.

Reflet de la politique d'anticipation prudente des risques futurs, le coût du risque progresse à 18,9 ME tout en restant à un niveau maîtrisé. Le taux de défaut en principal, à un niveau bas historique de 1,02%, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 8,9 ME (en retrait de 18,5 ME sur un an), le résultat net social s'établit à 76,8 ME en hausse de 3,8 % sur un an.

En base consolidée, le résultat net s'inscrit à 74,2 ME en nette diminution sur un an (81,8 ME au 30 septembre 2021).

Cette diminution est imputable :

- à la forte tension sur les marchés de capitaux en lien avec le contexte géopolitique mondial actuel. Cette tension conjoncturelle impacte notre stock de plus-values latentes sur le portefeuille de placement de la Caisse Régionale ;

- à la remontée des taux qui influe sur la valorisation des instruments de couverture (swap).

Au 30 septembre 2022, les ressources clientèles représentent 42,7% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 35,4 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 3,1%.

La Caisse régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 MdsE (noté P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's).

Le ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) est à 22,77% (au 30 septembre 2022). Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 188,36% pour une exigence réglementaire à 100%.

Fort de sa solidité financière et de son modèle résilient, le Crédit Agricole Normandie-Seine va poursuivre son engagement pour l'économie de son territoire. La Caisse Régionale continue de nourrir ses engagements au travers d'actions illustrant sa volonté de participer au développement des territoires de l'Eure et de la Seine Maritime. Le Crédit Agricole Normandie-Seine a décidé d'accélérer sa démarche de décarbonation en prenant différentes mesures de sobriété énergétique.