CRCAM Normandie-Seine : le résultat net consolidé recule de 2,7% en 2019

Crédit photo © Barbara Cabot - Ville de Rouen

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire CRCAM Normandie-Seine s'élève à 343,7 millions d'euros en retrait de -3,04% sur un an. Malgré une activité commerciale record, dans tous les domaines, le PNB reste impacté par le contexte de taux défavorable associé à des éléments exogènes : une dotation de 8 ME de Provision Epargne. Le PNB fonds propres s'établit à 50,3 ME, en progression de +18,8% grâce à la bonne tenue des marchés en 2019 et à l'augmentation des dividendes du Groupe Crédit Agricole (Sacam mutualisation et SAS Rue La Boétie).

Les charges de fonctionnement nettes s'établissent à 227,7 ME, en progression de +1,6% sur un an. Le coût du risque s'établit à 2 ME en retrait de -0,4 ME sur un an. Cette baisse s'accompagne de celle du taux de CDL (1,38% en déc 2019 vs 1,41% en déc 2018), traduisant une amélioration continue de la qualité du portefeuille des crédits. Le taux de défaut en principal à 1,42% illustre la bonne maîtrise des risques crédit inférieure à la moyenne sectorielle.

Après prise en compte de la charge fiscale, le résultat net social s'élève à 91,2 ME en retrait de -11,42% sur un an.

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s'établit à 346,9 ME au 31 décembre 2019, en retrait de -0,07% sur un an. L'évolution des charges de fonctionnement entraîne une baisse du Résultat Brut d'Exploitation de -3,52% à 117,1 ME. Le résultat net s'inscrit à 86 ME en retrait de -2,75% sur un an.

Structure financière

La Caisse régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 MdE (noté 'P-1' par l'agence de notation Moody's et 'A-1' par Standard and Poor's).

Au 31 décembre 2019, les ressources clientèle représentent 42,9% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 28,9% (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché CT 5,4%.

Le ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) est de 20,93% au 31 décembre 2019. Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 114,44% pour une exigence réglementaire à 100%.

Dividende

Le Conseil d'administration de la Caisse Régionale proposera à l'Assemblée générale statutaire de rémunérer ses détenteurs de Certificats Coopératifs d'Investissement à hauteur de 4,52 euros par titre détenu, soit un rendement de 2,85% sur la base du cours au 31 décembre 2019 (158,5 euros).

