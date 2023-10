CRCAM Normandie-Seine conserve une bonne solvabilité

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire de CRCAM Normandie-Seine s'élève à 281,7 millions d'euros, en baisse de -1,7% sur un an. Conséquence du rythme très soutenu de hausse de taux des 18 derniers mois, la Marge d'Intermédiation Globale reste impactée défavorablement (-31% sur un an). Les commissions, portées par le dynamisme de l'activité, sont en progression de +2%.

Le coût du risque reste à un niveau maîtrisé à 15,8 ME. Le taux de défaut en principal baisse à 1,17%. Il illustre une bonne maîtrise des risques crédit dans le contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 10,1 ME, le résultat net social s'établit à 70,3 ME, en baisse de -8,5% sur un an.

En base consolidée, le résultat net consolidé s'inscrit à 70,9 ME en diminution sur un an de -4,4%.

La différence entre le résultat sur base sociale et sur base consolidée est principalement due :

- Au traitement d'élimination des dividendes intragroupe (CL et filiale CA'NSP) ;

- A la fluctuation des taux impactant la valorisation des dérivés ;

- Aux variations de juste valeur sur le portefeuille de titre.

Au 30 septembre 2023, les ressources clientèles représentent 42% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 25% (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4,2%.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 MdE (noté P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's).

Les ratios Bâle III son significativement supérieurs aux minima réglementaires. Le Ratio de solvabilité Bâle III, composé intégralement de Core Tier One ressort à 23,48%. Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 169,57 % pour une exigence réglementaire à 100%.

En perspective, Crédit Agricole Normandie-Seine indique "poursuivre l'accompagnement de son territoire pour répondre aux enjeux de demain"...