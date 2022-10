CRCAM Nord de France s'attend à une dégradation des risques crédits

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France s'établit à 475,9 millions d'euros au 30 septembre. Il subit une légère inflexion liée à la hausse des taux, mais reste en progression de 4,2% sur un an, tiré par des évènements exceptionnels et notamment une reprise de provision Epargne Logement et un dividende élevé de la SAS Rue de la Boétie.

Le coût global du risque s'établit à -58,9 ME (-18,3 ME un an auparavant), intégrant majoritairement des provisions sur encours sains résultant d'une anticipation de hausse du niveau de risque en lien avec la situation économique, la crise énergétique et le niveau de l'inflation.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-0,3 ME) et des impôts sur les sociétés (-27,6 ME), le résultat net social s'élève à 100,8 ME, en baisse de 17% sur un an.

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 164,8 ME, en progression de 28,6 ME sur un an, en lien principalement avec les retraitements IFRS des dotations au FRBG et de la valorisation du portefeuille de participations du Pôle Capital Investissement détenu par la Caisse régionale.

Perspectives

En raison de la hausse des taux et de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat des ménages, de la crise énergétique et de ses impacts sur certaines entreprises et commerces et d'un ralentissement de l'activité sur l'immobilier, la Caisse régionale anticipe une décélération de sa dynamique sur le financement de l'économie et une dégradation des risques crédits.