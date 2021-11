CRCAM Morbihan : une assise de solvabilité solide

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire Social de CRCAM Morbihan s'établit à 169,1 millions d'euros en hausse de +18,3% au 30 septembre. La comptabilisation, cette année d'un acompte sur dividendes de la SAS Rue La Boétie de 16,3 ME explique une grande partie de cette évolution. La BCE n'a émis aucune restriction quant au versement du dividende cette année en raison de la solidité financière du groupe Crédit Agricole et de l'engagement de la SAS Rue La Boétie de réinvestir en totalité ce dernier en actions nouvelles.

Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève à 66,8 ME, en hausse de 48,4%.

Le taux de créances douteuses et litigieuses continue de baisser à 1,78% (2,19% au 30 septembre 2020), grâce aux mesures d'accompagnement dont continuent à bénéficier les particuliers et les entreprises (pauses crédit, prêts garantis par l'Etat) qui ont permis à ce stade d'amortir les impacts de la crise sanitaire. Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses reste satisfaisant à 61,26%. Il était de 62,97% à fin décembre 2020.

Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) s'élèvent à 12,7 ME (10,3 ME au 30 septembre 2020).

Après un impôt sur les sociétés de 15,7 ME, le Résultat Net Social s'établit à 38,3 ME au 30 septembre 2021 (20,0 ME en 2020). Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 55,8 ME au 30 septembre 2021 (37,1 ME au 30 septembre 2020).

Solide structure financière

La structure financière de la Caisse Régionale demeure solide avec 1,773 MdE de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 30 septembre 2021. Le total du bilan consolidé atteint 12,7 MdsE, les capitaux propres et les dettes représentent respectivement 14% et 86% du bilan consolidé.

Perspectives

Tout au long de la crise sanitaire, la Caisse régionale a continué d'accompagner ses clients. La Caisse régionale a distribué un total de 242,3 ME de prêts garantis par l'Etat pour accompagner ses clients éligibles. L'ampleur des mesures d'accompagnement gouvernementales et la mobilisation de la Caisse régionale ont permis à la plupart de ses clients de supporter, jusqu'à maintenant, les conséquences économiques de cette crise sanitaire.

Par ailleurs, la reprise économique actuelle et la saison touristique laissent augurer une sortie de crise positive.

La Caisse régionale aborde l'avenir avec une assise de solvabilité extrêmement solide qui lui permet de poursuivre son action au service de ses clients et de son territoire.