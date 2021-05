CRCAM Morbihan : la situation financière reste solide malgré la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire Social de CRCAM Morbihan s'établit à 50,7 millions d'euros en baisse de -4,2% par rapport au 1er trimestre 2020.

La marge d'intermédiation progresse d'un peu plus de 2 ME. Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève à 16,7 ME, en baisse de -13,8%.

Le taux de créances douteuses et litigieuses est en amélioration, il baisse à -1,97%. Ce taux ne reflète pas encore la potentielle dégradation de l'environnement économique à venir. Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses reste satisfaisant à 61,38%. Il était de 62,97% à fin décembre 2020. Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) s'élèvent à 3,6 ME (12,2 ME au 31 mars 2020). Le coût du risque sur créances affectées présente une reprise nette de 2,5 ME contre une dotation de 1,9 ME au 31 mars 2020.

Après un impôt sur les sociétés de 6,2 ME, le Résultat Net Social s'établit à 6,9 ME au 31 mars 2021 (1,2 ME en 2020). Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 9,5 ME au 31 mars 2021 (7,5 ME au 31 mars 2020).

Structure financière solide

La structure financière de la Caisse Régionale demeure solide avec 1,66 MdE de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 31 mars 2021. Sur la période, les encours de parts sociales sont en hausse de 7,5 ME. Le ratio CET 1 est estimé à 24,42% au 31 mars 2021. Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur ou formulées par Crédit Agricole SA, la Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 31 mars 2021, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s'agit notamment des limites internes d'endettement à court et à moyen terme, et du ratio LCR qui, calculé sur les 3 premiers mois de 2021, s'élève à 158% (pour une exigence réglementaire de 100%). Il s'établit à 216,5% au 31 mars 2021.

Le total du bilan consolidé au 31 mars 2021 atteint 12,2 MdsE, les capitaux propres et les dettes représentent respectivement 13,6% et 86,4% du bilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 31,2% de l'ensemble des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe, représentent 62,4%. Le solde correspond principalement à l'encours de BMTN émis par la Caisse Régionale.

Perspectives

La Caisse régionale a continué d'accompagner ses clients au cours du 1er trimestre 2021 comme tout au long de l'année 2020. Elle a su faire preuve d'une grande agilité en conservant ses agences ouvertes, en déployant le télétravail et en mettant à disposition un éventail toujours plus large de fonctionnalités à distance pour ses clients. La Caisse régionale a distribué un total de 235 ME de prêts garantis par l'Etat pour accompagner ses clients éligibles.

L'ampleur des mesures d'accompagnement gouvernementales et la mobilisation de la Caisse régionale ont permis à la plupart de nos clients de supporter, jusqu'à maintenant, les conséquences économiques de cette crise sanitaire.

La Caisse régionale aborde ce contexte avec une assise de solvabilité extrêmement solide qui lui permet de poursuivre sans inflexion son action au service de ses clients et de son territoire.