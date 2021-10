CRCAM Languedoc : vive progression du résultat net semestriel

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, le PNB publié de CRCAM Languedoc est en progression de +16% à 465 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2020 impacté par la Covid-19. Hors éléments exceptionnels et dividendes CAsa, le PNB sous-jacent évolue de +6,5% à 414,3 ME.

Le coût du risque crédit en dotation nette de 5,1 ME intègre un complément de provisions non affectées de 22 ME.

Le taux de créances douteuses poursuit sa décrue à 1,44% des encours de crédits. La Caisse Régionale conserve une couverture prudente avec un taux de provisionnement à 75,2%.

Après impôts, le Résultat Net s'établit à 154,7 ME en progression de +48,9% par rapport au 30 septembre 2020 (+5,6%/2019).

Le Résultat Net Consolidé (Part du Groupe) s'établit à 162,8 ME, en progrès de 108% en référence à un niveau de septembre 2020 impacté notamment par l'absence de dividende CAsa.

Situation financière

La Caisse Régionale conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 30 juin 2021 à 23,6%, pour un minimum réglementaire de 10,53%.

Elle dispose de 3,8 MdsE de réserves mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et ses ratios de liquidité Bâle 3 (LCR 30/09 et NSFR 30/06) respectent le minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4,5MdsE, représentent 13,4% du bilan consolidé qui s'élève à fin septembre 2021 à 33,2MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 30,3% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 50,3% du bilan. L'actif du bilan consolidé est constitué à 73,6% par les prêts et créances à la clientèle.

Perspectives

Le Crédit Agricole du Languedoc poursuit ses actions sur le territoire pour accompagner l'ensemble de ses clients dans leur quotidien et dans la réalisation de leurs projets

2021 est une année charnière avec l'élaboration de son nouveau projet d'entreprise qui guidera ses actions jusqu'en 2024. Celui-ci s'inscrira dans la continuité du projet du Groupe Crédit Agricole.