CRCAM Languedoc : vif recul des bénéfices consolidés sur le semestre

(Boursier.com) — Le PNB de la Caisse Régionale du Languedoc s'établit à 262,6 millions d'euros au 30 juin 2020 (310,5 ME au 30 juin 2019), en baisse de -15,4% pénalisé par l'absence de distribution des dividendes de Crédit Agricole SA et par le soutien apporté à nos clients dans ce contexte de crise.

Les charges de fonctionnement à 152,3 ME, reculent de -6,8%. Elles intègrent des dépenses spécifiques liées au Covid-19 mais ces dépenses sont compensées par d'autres réductions de charges. Le RBE social ressort à 110,3 ME (147 ME un an plus tôt). Il recule de -25%.

Le coût du Risque, en dotation de 12,8 ME, traduit des compléments de provisions non affectées par rapport au contexte du Covid-19. Le taux de créances douteuses est en repli de -0,18% à 1,96%. La Caisse Régionale conserve une couverture prudente avec un taux de provisionnement à 76,5%.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés et de la charge fiscale, le Résultat Net (social) s'établit à 63,8 ME en recul de -42,1% par rapport au 30 juin 2019 (110,2 ME un an plus tôt). En consolidé, le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 34,7 ME (109,8 ME un an plus tôt). Il recule de -68% sous l'effet de la baisse du résultat de la Caisse Régionale et de pertes enregistrées sur les portefeuilles de titres du périmètre consolidé.

Situation financière

La Caisse Régionale conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 31 mars 2020 à 23,4% (pour un minimum réglementaire de 10,75%). Elle dispose de 3,4 MdsE de réserves rapidement mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et son ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) respecte le minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4 MdsE, représentent 13% du bilan consolidé qui s'élève à fin juin 2020 à 30,5 MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 27,6% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 51,9% du bilan. L'actif du bilan consolidé est constitué à 71,5% par les prêts et créances à la clientèle.

Perspectives

L'épidémie de Covid-19 a eu des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale. Bien que la situation sanitaire soit encore incertaine suite à la mise en oeuvre du déconfinement, les signaux de reprise économique sont favorables.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc se positionne comme partenaire de la relance économique et participe aux mesures de soutien des pouvoirs publics et du Groupe Crédit Agricole. Par ailleurs, la Caisse Régionale a investi dans l'équipement informatique de ses collaborateurs afin d'être disponible pour ses clients et les soutenir durant cette période particulière.