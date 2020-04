CRCAM Languedoc : lourd repli du résultat net consolidé au 1er trimestre mais la solvabilité reste solide

CRCAM Languedoc : lourd repli du résultat net consolidé au 1er trimestre mais la solvabilité reste solide









(Boursier.com) — Le PNB de la Caisse Régionale du Languedoc s'établit à 134,4 millions d'euros au 31 mars 2020. Il est en baisse de -3,3% pénalisé par la provision sur le portefeuille titres de la Caisse Régionale.

Les charges de fonctionnement à 79,5 ME, en évolution de +1%, intègrent des dépenses liées au Covid-19. Le Coût du Risque, en dotation de 3,4 ME, traduit des compléments de provisions non affectées liés au contexte du Covid-19. Le taux de créances douteuses est en repli de -0,13% à 2,01%. La Caisse Régionale conserve une couverture prudente avec un taux de provisionnement à 78,3%.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés et de la charge fiscale, le Résultat net s'établit à 36,9 ME en recul de 8% par rapport à l'exercice précédent. Le Résultat net consolidé (Part du Groupe) s'établit à 5,5 ME, en recul de -84% principalement sous l'effet de moins-values de cessions enregistrées sur les portefeuilles de titres du périmètre consolidé.

Situation financière

La Caisse Régionale conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 31 décembre 2019 à 21,8% pour un minimum réglementaire de 10,74%. Elle dispose de 3,9 MdsE de réserves rapidement mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et son ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) respecte le minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4,1 MdsE, représentent 14,4% du bilan consolidé qui s'élève à fin mars 2020 à 28,3 MdsE.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 26% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 51% du bilan. L'actif du bilan consolidé est quant à lui constitué à 74% par les prêts et créances à la clientèle.

Dividende

L'Assemblée générale de la Caisse Régionale réunie le 31 mars 2020 a approuvé le versement d'un dividende de 2,56 euros par titre, représentant un rendement de 3,11% par rapport au cours du 31/12/2019. Ce dividende a été versé aux porteurs de titres le 16 avril.

Perspectives 2020

L'épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale, qui s'aggraveraient si l'épidémie n'était pas contenue rapidement. Ces conséquences impacteraient l'activité des contreparties des banques et par ricochet les banques elles-mêmes. La Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc participe aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients professionnels et particuliers pendant la crise et contribue aux mesures annoncées par les pouvoirs publics.

Néanmoins, elle s'attend à des impacts sur ses revenus, sur son coût du risque, sur son résultat ainsi que sur la valorisation de ses placements et participations. L'ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade.

Avec un ratio CET1 de 21,5% au 31/12/2019, à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

L'ensemble du Groupe Crédit Agricole s'est mobilisé pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Nos distributeurs de billets, nos agences principales et nos plateformes digitales fonctionnent et proposent un accompagnement au quotidien , commente la Caisse languedocienne.