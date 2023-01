CRCAM Languedoc : les bénéfices progressent de 3% en 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le PNB de CRCAM Languedoc progresse de +7,5% à 641,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021. Il bénéficie d'une bonne activité tant sur les crédits que sur la collecte et l'équipement de la clientèle en produits et service. Le PNB est également bonifié par une reprise de provision épargne logement et des dividendes plus importants.

Les charges de fonctionnement à 352,5 ME sont en hausse de 7,3% en lien notamment avec l'augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et par un contexte inflationniste. Le coût du risque crédit en dotation nette de 48,8 ME intègre un complément de provisions non affectées de 44,1 ME. Le taux de créances douteuses poursuit sa décrue à 1,36% des encours de crédits. La Caisse Régionale conserve une couverture prudente des créances douteuses et litigieuses avec un taux de provisionnement à 62,6%.

Après impôts, le Résultat Net s'établit à 183,2 ME, en progression de +3,4% par rapport au 31 décembre 2021.

Le Résultat Net Consolidé (Part du Groupe) s'établit à 217,7 ME, en progrès de 3,1% en référence à décembre 2021.

La Caisse Régionale conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 30 septembre 2022 à 25,3% (pour un minimum réglementaire de 10,53%). Elle dispose de 5,4 MdsE de réserves mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et ses ratios de liquidité Bâle 3 (LCR 31/12 et NSFR 30/09) respectent le minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4,7 MsdE, représentent 13% du bilan consolidé qui s'élève à fin décembre 2022 à 36,6 MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 28,4% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 50,5% du bilan. L'actif du bilan consolidé est constitué à 72,6% par les prêts et créances à la clientèle.

Dividende

Lors de la séance du 27 janvier 2023, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 2,78 euros représentant un rendement de 5,85% par rapport au cours du 30 décembre 2022.

Perspectives

Après une baisse quasi continue des taux de marché au cours de ces dernières années, nous avons constaté un retournement de tendance au printemps 2022. L'inflation est réapparue et se situe désormais sur des niveaux connus dans les années 80. Cette inflation devrait rester présente au cours de l'année 2023.

Déjà impactée par la hausse des taux au 2e semestre de l'année 2022, l'activité de banque de détail en France poursuivra son adaptation à ce nouveau contexte ; hausse des taux de l'épargne, contrainte du taux de l'usure sur la hausse des taux de crédits, hausse des tarifs limitée pour contribuer au soutien du pouvoir d'achat. Pour autant, le monde bancaire devra accompagner ses clients dans leur quotidien et dans leurs projets. Il devra également accompagner les acteurs économiques des territoires dans le financement de leur transitions sociétales et environnementales.