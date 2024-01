CRCAM Languedoc : le bénéfice net recule de 19% en 2023

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2023, le PNB publié de CRCAM Languedoc à 660,5 millions d'euros est en progression de 2,9% par rapport au 31 décembre 2022. La bonne résistance de l'activité d'intermédiation, aidée par des couvertures de taux efficaces, a été complétée par une bonne dynamique de l'équipement de la clientèle en produits et services.

Les charges de fonctionnement à 360,5 ME sont en hausse de 2,3% notamment sous l'impact de la hausse des effectifs, des salaires et du contexte inflationniste. Le coût du risque crédit en dotation nette de 75,4ME intègre un complément de provisions non affectées de 37,9ME. Le taux de créances douteuses (CDL) représente 1,50% des encours de crédits. La Caisse Régionale conserve une couverture prudente des CDL avec un taux de provisionnement à 59,2%.

En retrait par rapport à 2022 (-1,6%), le niveau de résultat social reste sur des standards élevés, parmi les meilleurs du groupe. Il s'établit à 180,1 ME.

Le Résultat Net Consolidé (Part du Groupe) s'établit à 175,6 ME, en recul de -19,4% en référence à décembre 2022.

La Caisse Régionale conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 30 septembre 2023 à 23,82% (pour un minimum réglementaire de 11%).

Les capitaux propres consolidés, à 5,1 MdsE, représentent 14,5% du bilan consolidé qui s'élève à fin décembre 2023 à 35 MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 32,5% du bilan. Les dettes envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 48,3% du bilan. L'actif du bilan consolidé est constitué à 77,1% par les prêts et créances à la clientèle.

Lors de la séance du 26 janvier 2024, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 2,74 euros représentant un rendement de 5,68% par rapport au cours du 29 décembre 2023.