CRCAM Languedoc : la solvabilité reste solide

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, le PNB sous-jacent de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc est stable. Le PNB publié est en baisse de -4,9% à 547,9 million d'euros, en lien avec des opérations de restructurations du passif, permettant d'abaisser le coût des ressources pour les prochaines années. Ce PNB intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre. Cette distribution d'un montant de 45 ME pour la Caisse régionale est équivalente à l'acompte sur dividende SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2e trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n'avaient pas conduit Crédit agricole SA à renoncer à distribuer un dividende. Pour rappel, la distribution de la SAS Rue La Boétie s'était élevée à 44,4 ME en 2019.

Le Coût du Risque Crédit de CRCAM Languedoc s'élève à 14 ME. Le taux de créances douteuses est en repli de 0,43pt à 1,71%. La Caisse Régionale conserve une couverture prudente avec un taux de provisionnement à 76,6%.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés, des dotations au FRBG et de la charge fiscale, le Résultat Net s'établit à 168 ME quasiment stable par rapport au 31 décembre 2019. Le Résultat Net Consolidé (Part du Groupe) s'établit à 135,9ME, en recul de -27%. Ce résultat n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées en résultat.

Situation financière

La Caisse Régionale conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 30 septembre 2020 à 23,8% (pour un minimum réglementaire de 10,51%). Elle dispose de 4,5 MdsE de réserves mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et son ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) respecte le minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4,1 MdsE, représentent 13,3% du bilan consolidé qui s'élève à fin décembre 2020 à 31MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 28,9% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 50,8% du bilan. L'actif du bilan consolidé est constitué à 74,2% par les prêts et créances à la clientèle.

Perspectives

Dans un contexte sanitaire incertain, la Caisse Régionale entend résolument être un acteur de la relance économique. Cela se traduira par la poursuite de sa participation aux mesures de soutien des pouvoirs publics et du Groupe Crédit Agricole. Fidèle à ses valeurs mutualistes et forte de sa solidité financière, la Caisse Régionale restera engagée auprès de ses clients et les accompagnera durant cette période particulière. En s'appuyant sur la mobilisation sans faille de ses 2700 collaborateurs, la Caisse Régionale entend ainsi répondre aux besoins fondamentaux de ses clients et rester connectée à la vie des Languedociens.