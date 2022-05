CRCAM Languedoc : évolution favorable des bénéfices au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, le PNB publié de CRCAM Languedoc CCI est à 152,6 millions d'euros. Il est en progression de +5% par rapport au 31 mars 2021 en lien avec l'accompagnement de la reprise économique. Hors éléments exceptionnels, le PNB sous-jacent évolue de +6,7% à 143,6 ME.

Les charges de fonctionnement à 83,4 ME sont en hausse de +1,9% reflétant la poursuite de ses investissements. Sous l'effet de la croissance du PNB, le Résultat Brut d'Exploitation progresse de +8,9%. Le coefficient d'exploitation s'établit à 54,6%.

Le coût du risque crédit, toujours très faible, est en dotation nette de 1,5 ME. Le taux de créances douteuses, provisionné à hauteur de 72,8%, diminue à 1,26% des encours de crédits.

Après impôts, le résultat net social s'établit à 49,4 ME en progression de +4,7% par rapport au 31 mars 2021. Le résultat net consolidé (Part du Groupe) s'établit à 39,6 ME, en progrès de +25,8% en référence au 1er trimestre 2021.

Situation financière

Le Crédit Agricole du Languedoc conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 31 décembre 2021 à 26,29% (pour un minimum réglementaire de 10,53%).

Le Crédit Agricole du Languedoc dispose de 3,9 milliards d'euros de réserves mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et ses ratios de liquidité Bâle 3 (LCR 31/03/22 et NSFR 31/12/21) respectent les minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4,7 MdsE, représentent 14,1% du bilan consolidé qui s'élève à fin mars 2022 à 33,9 MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 30,1% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 49,5% du bilan. L'actif du bilan consolidé est quant à lui constitué à 74,7% par les prêts et créances à la clientèle.

Dividende

L'Assemblée générale de la Caisse Régionale a approuvé le versement d'un dividende de 2,69 euros par CCI, représentant un rendement de 4,81% par rapport au cours du 31 décembre 2021. Ce dividende a été versé aux porteurs de titres, le 16 avril.

Perspectives

Crédit Agricole du Languedoc accompagne les acteurs économiques de son territoire et se positionne comme un partenaire responsable au service de sa clientèle. Sa solidité financière et la gamme de produits et services à sa disposition lui permettent d'assurer son développement tout en offrant des prestations de qualité. Sa solidité financière lui permet également d'investir territorialement dans des domaines à forte valeur ajoutée sociétale.

La Caisse Régionale investit ainsi en haut de bilan auprès des acteurs du territoire au travers de sa filiale SOFILARO et dans les Energies Renouvelables via CA Languedoc Energies Nouvelles.

Dans un contexte économique particulier, le Crédit Agricole du Languedoc continuera d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.