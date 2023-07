CRCAM Languedoc : conserve un solide niveau de solvabilité

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, le PNB publié de CRCAM Languedoc CCI s'établit à 356,5 millions d'euros. Il est en progression de +3,5% par rapport au 30 juin 2022, sous l'effet favorable des restructurations de passif précédentes ainsi qu'au versement d'un dividende en hausse de SAS Rue la Boétie. Dans ce contexte de remontée rapide des taux, le resserrement de la marge d'intermédiation se fait ressentir, mais la diversification des activités permet de tenir un bon niveau de PNB.

Hors éléments exceptionnels, le PNB sous-jacent évolue de -1,7% à 337,9 ME.

Sous l'effet de la croissance du PNB, le Résultat Brut d'Exploitation progresse de +3,2% à 173,3 ME. Le coefficient d'exploitation s'établit favorablement à 51,4%.

Le coût du risque crédit est en dotation nette de 29,9 ME. Le taux de créances douteuses, provisionnées à hauteur de 62,1%, s'établit à 1,45% des encours de crédits.

Après impôts, le Résultat Net Social s'établit à 118,4ME en baisse de -6,4% par rapport au 30 juin 2022.

Le Résultat Net Consolidé (Part du Groupe) s'établit à 108,5ME, en baisse de -25,9%, en lien avec les opérations de restructuration de passif.

Situation financière

Le Crédit Agricole du Languedoc conserve un niveau de solvabilité solide comme en atteste son Ratio de solvabilité Bâle 3 qui s'élève au 31 mars 2023 à 24,80% (pour un minimum réglementaire de 10,53%).

Le Crédit Agricole du Languedoc dispose de 2,9MdsE de réserves mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et ses ratios de liquidité Bâle 3 (LCR 30/06/23 et NSFR 31/03/23) respectent les minimum requis (100%).

Les capitaux propres consolidés, à 4,8MdsE, représentent 13,3% du bilan consolidé qui s'élève à fin juin 2023 à 36,5MdsE. Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 29,0% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 51,7% du bilan. L'actif du bilan consolidé est constitué à 74,2% par les prêts et créances à la clientèle.

Perspectives

L'incertitude sur le contexte économique et l'évolution de l'inflation conditionneront les hausses de taux de la BCE dans les mois à venir. La dynamique de financement de l'économique sera impactée par ces hausses de taux, conjuguées aux retraits de liquidité de la BCE via le remboursement de TLTRO et la centralisation de l'épargne réglementée à la CDC.

Malgré ce contexte, le Crédit Agricole du Languedoc maintient sa volonté d'être un acteur économique majeur de son territoire.

Le Crédit agricole du Languedoc indique avoir franchi une étape importante dans son projet d'implantation de son nouveau site administratif sur le quartier de Cambacérès, avec la signature de la promesse de vente du terrain. Le futur bâtiment sera situé dans un quartier dynamique et innovant à proximité immédiate de la Halle de l'innovation. Regroupant 25.000 m2 d'espaces aux plus hauts standards environnementaux et technologiques, le Crédit Agricole du Languedoc veut être au coeur de l'économie locale et acteur des écosystèmes qu'il va contribuer à développer.