CRCAM Ille-et-Vilaine : une situation en liquidité confortable au 30 septembre

CRCAM Ille-et-Vilaine : une situation en liquidité confortable au 30 septembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise COVID-19, la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine s'est fortement mobilisée pour accompagner ses clients en difficulté dans cette période inédite. Ainsi, des mesures exceptionnelles ont été proposées aux entreprises comme aux particuliers :

- Près de 430 ME de Prêts Garantis d'Etat (PGE) réalisés

- Plus de 10 900 pauses crédits

- Un geste de solidarité de plus de 5,5 ME à destination des professionnels et agriculteurs pour compenser leurs pertes d'exploitation.

- L'opération Bol d'Air qui a permis de soutenir 10.000 professionnels du tourisme à travers l'offre de bons d'achat.

Le résultat en normes IFRS est de 3,8 ME (56,5 ME au 30 septembre 2019), pour 52 ME de RBE. Le résultat net social est de 11,5 ME (49 ME au 30 septembre 2020).

Au 30 juin 2020, la solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,043 milliard d'euros (en hausse de +7,3% sur 1 an) et un ratio de solvabilité, largement supérieur aux exigences réglementaires, de 19,18% (+ 46 bps par rapport au 30

juin 2019).

La situation en liquidité est également confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) qui s'établit à 1,369 MdE au 30 septembre, en hausse de 925 ME sur un an

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 24,9% du bilan consolidé, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 59,3%. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 1,8 MdE, et représentent 11,5% du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 septembre 2020 à 15,9 MdsE.