CRCAM Ille et Vilaine : le résultat net consolidé s'élève à 51 ME

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine progresse de +13,4% sur un an à 165,8 millions d'euros soutenu par les revenus tirés de l'activité clientèle et les dividendes perçus sur les participations. Au 30 juin, le coût du risque progresse de 18,3% par rapport au 1er semestre 2021. Le taux de CDL s'établit à 1,42%. Le taux de couverture de ces créances s'élève à 56,36%.

En base consolidée (IFRS), le Produit Net Bancaire au 30 juin s'établit à 180 ME (146 ME au 30 juin 2021). Les charges générales d'exploitation ressortent à 92 ME et le résultat brut d'exploitation à 83 ME.

Le résultat net social ressort en hausse à 36,9ME (22,9ME au 30 juin 2021). Le coefficient d'exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s'établit à 56,2%. En base consolidée (IFRS), après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s'élève à 51 ME.

Structure financière renforcée

La solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,131 MdE au 31 mars (en hausse de 5,6% sur 1 an) et un ratio de solvabilité de 20,18%, largement supérieur aux exigences réglementaires. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 2,2 MdsE, et représentent 11,7% du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 juin 2022 à 18,4 MdsR.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 2,068 MdsE au 30 juin 2021.

Perspectives

Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine poursuit ses initiatives au quotidien pour l'accompagnement des transitions et notamment la transition écologique, en s'appuyant sur l'innovation et la création de liens sur son territoire. Il a ainsi lancé une filière transition écologique avec une équipe d'experts dédiés. Une Direction chargée des transitions sera également mise en place au sein de la Caisse régionale. Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine poursuit par ailleurs ses actions en faveur de tous les Bretilliens.