CRCAM Ille-et-Vilaine : le résultat net consolidé progresse de 1,1% au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, le Produit Net Bancaire de la CRCAM Ille-et-Vilaine s'établit, en base sociale, à 260,6 millions d'euros, stable à +0,1% par rapport au 31 décembre 2018. Il est impacté par la baisse de la marge sur intérêts de 4,7% dans un contexte de taux bas qui se poursuit. Le Produit Net Bancaire reste soutenu par la marge sur portefeuille en hausse de +15,8% favorisée par la progression des dividendes sur titres de participation.

Les charges d'exploitation progressent de +2,2%, impactées par le programme de rénovation des agences et par les investissements réalisés dans le domaine informatique. Le revenu brut d'exploitation est en recul de -3,3% par rapport à décembre 2018 à 94,9 ME.

Le coût du risque est stable par rapport à décembre 2018 à 13,1 ME avec notamment une dotation IFRS9 de 10,5 ME. Au 31 décembre 2019, le taux de CDL est de 1,73% et le taux de couverture de ces créances s'élève à 60,51%. La charge fiscale progresse de 21,7% par rapport à 2018, en lien notamment avec la hausse des provisions non déductibles. Le résultat net social diminue de -17,7% par rapport à décembre 2018 à 54,1 ME.

Base consolidée (IFRS)

Le produit net bancaire est en hausse de +2,1% en base consolidée par rapport à 2018, à 262,4 ME. Les charges générales d'exploitation ressortent à 164,7 ME et le résultat brut d'exploitation à 97,6 ME. Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 62,9 ME en progression de +1,1%.

L'écart entre le résultat social (54,1 ME) et le résultat consolidé (62,9 ME) s'explique en partie par le retraitement de la dotation au FRBG non reconnue en IFRS, la prise en compte de la valorisation des plus et moins-values latentes en IFRS, le traitement comptable des indemnités de remboursements anticipés (payées par la Caisse régionale à la suite de la restructuration de sa dette) qui font l'objet d'un étalement en IFRS et les résultats des autres entités.

Structure financière

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 23,3% du bilan consolidé, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 59,3%. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 1,9 MdE, et représentent 13% du bilan consolidé dont le total s'élève au 31 décembre 2019 à 14,5 MdsE.

Au 30 septembre 2019, la solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 977,2 ME (en hausse de 6,7% sur 1 an) et un ratio de solvabilité, largement supérieur aux exigences réglementaires, de 18,38% (17,93% au 30 septembre 2018). La situation en liquidité est également confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) qui s'établit à 710 ME au 31 décembre 2019.

Perspectives

En 2019, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a poursuivi son développement commercial et confirmé son ancrage territorial avec un réseau de 110 points de vente. Confirmant son modèle de proximité, la Caisse régionale a poursuivi son large plan de rénovation de ses agences, initié en 2017, afin de s'adapter aux évolutions des usages de la banque et mieux satisfaire ses clients. 32 nouvelles agences ont déjà été livrées ; 10 le seront en 2020. Ses équipes seront prochainement sollicitées pour participer, aux côtés des 500 administrateurs de la banque mutualiste, à la conception d'un nouveau plan à moyen terme. Celui-ci s'inscrira dans la continuité du projet du Groupe Crédit Agricole lancé en mai 2019 et des ambitions des Caisses régionales à 10 ans, qui s'appuient sur trois piliers : le projet humain, le projet client et enfin, le projet sociétal.