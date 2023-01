CRCAM Ille-et-Vilaine : le résultat net consolidé a cru de 20% en 2022

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille-et-Vilaine s'établit à 295,4 millions d'euros en progression de +9% sur un an. Le coût du risque atteint 36,7 ME au 31 décembre 2022, porté par la dotation des provisions statistiques dans le contexte économique actuel. Le taux de CDL s'améliore à 1,34 % et le taux de couverture de ces créances s'élève à 53,47 %.

Le résultat net social ressort en hausse de 10,3% à 48,3 ME (43,7 ME au 31 décembre 2021). Le coefficient d'exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s'établit à 62,9% au 31 décembre 2022.

En base consolidée(IFRS), le Produit Net Bancaire s'établit à 311,4 ME (278,5 ME au 31 décembre 2022). Les charges générales d'exploitation ressortent à 176,9 ME et le résultat brut d'exploitation à 124,8 ME.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s'élève à 73,8 ME en hausse de 20%.

L'écart entre le résultat social (48,3 ME) et le résultat consolidé (73,8 ME) s'explique notamment par le retraitement du FRBG en normes IFRS ainsi que par la contribution des entités du périmètre de consolidation.

Perspectives

En 2022, la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine a créé une Direction dédiée à la transition écologique notamment pour pouvoir conseiller et accompagner ses clients dans cette démarche. Elle s'est aussi engagée dans la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) en se positionnant aux côtés de 59 autres entreprises de l'Ouest de la France autour de trois engagements concrets : atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conseiller et accompagner 100% de leurs clients dans leur transition énergétique et intégrer des critères de performance extra-financière dans 100% de l'analyse de leurs financements aux entreprises et aux agriculteurs.

Dans un environnement économique qui s'avère plus incertain, la Caisse régionale, fidèle à ses valeurs d'être présente dans tous les moments, veillera à accompagner tous ses clients qui pourraient être ainsi fragilisés.