CRCAM Ille et Vilaine : le coût du risque diminue de 23,7%

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine progresse de +1% sur un an à 167,5 millions d'euros, soutenu par les revenus tirés de l'activité clientèle et les dividendes perçus sur les participations.

Le PNB d'activité baisse de -15,9% sur 1 an. Ce recul sur la marge d'intermédiation s'explique par la forte progression des taux, partiellement répercutée sur nos clients. Les commissions se maintiennent (+0.5%) en lien avec la conquête de nouveaux clients et le développement du portefeuille assurances.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de +3,2% à 96,2 ME en lien avec le retour de l'inflation mais aussi le renforcement des équipes commerciales afin d'accompagner le développement du territoire.

Le coût du risque diminue de -23,7% par rapport au 1er semestre 2022. Le taux de CDL s'établit à 1,39% et le taux de couverture de ces créances s'élève à 51,4%.

Le résultat net social ressort en hausse à 45 ME (36,9 ME au 30 juin 2022). Le coefficient d'exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s'établit à 57,4%.

En base consolidée (IFRS), le Produit Net Bancaire s'établit à 161 ME (180 ME au 30 juin 2022). Les charges générales d'exploitation ressortent à 95 ME et le résultat brut d'exploitation à 61 ME. Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s'élève à 40,5 ME (51 ME au 30 juin 2022).

Perspectives

Un ralentissement du financement de l'habitat semble se dessiner mais l'activité restera en 2023 sur un niveau élevé. La demande de crédits des entreprises, artisans, commerçants demeure soutenue.

La Caisse régionale reste engagée pour accompagner l'ensemble des projets des bretilliens et maintient ses ambitions en matière de conquête et de protection. Le contexte de taux évolue et reste propice pour accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur épargne.