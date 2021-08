CRCAM Ille et Vilaine : du mieux pour les comptes semestriels

CRCAM Ille et Vilaine : du mieux pour les comptes semestriels









(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine progresse de +20,8% sur un an à 146,3 millions d'euros en base sociale. Cette hausse s'explique principalement par la bonne tenue des revenus de l'activité clientèle mais aussi du versement du dividende de la SAS La Boétie sur le 1er semestre 2021 contrairement à 2020.

Le PNB d'activité progresse de +7,2 % sur un an après une année 2020 impactée par les mesures prises par la Caisse régionale afin de soutenir ses clients à l'instar du "geste mutualiste" sur les assurances.

Le coût du risque diminue de -30% par rapport au 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2021, le taux de CDL est de 1,55 % (y compris véhicule de titrisation) et le taux de couverture de ces créances s'élève à 57,38%.

Le résultat net social ressort à 22,9 ME (8,1 ME au 30 juin 2020).

En base consolidée (IFRS), le Produit Net Bancaire s'établit à 146 ME (111,6 ME au 30 juin 2020). Les charges générales d'exploitation ressortent à 83,5 ME et le résultat brut d'exploitation à 57,7 ME.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 28,2 ME. L'écart entre le résultat social (22,9 ME) et le résultat consolidé (28,2ME) s'explique notamment par le retraitement du FRBG en normes IFRS.

Perspectives

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine entend poursuivre ses missions afin d'accompagner tous ses clients au quotidien et dans la réalisation de leurs projets. Profondément ancré sur son territoire, il continue d'investir afin de se développer sur ses trois métiers : la banque, l'assurance et l'immobilier. Employeur majeur du département, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine multiplie, depuis le début de la crise sanitaire, ses initiatives en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Il a ainsi lancé, en mai dernier, une opération inédite en recrutant 1.000 étudiants bretilliens sur la période estivale. Parallèlement, ses équipes, collaborateurs et administrateurs de Caisses locales, co-construisent cette année, le nouveau projet collectif de l'entreprise qui guidera les actions de la Caisse régionale pour les 4 années à venir. Celui-ci s'inscrit dans la continuité du projet du Groupe Crédit Agricole et de ses 3 piliers (projet client, projet humain et projet sociétal) avec sa raison d'être : agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.