CRCAM Ille et Vilaine affiche 60,6 ME de bénéfices en 2023

(Boursier.com) — En base sociale, le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine s'établit à 285,2 millions d'euros en recul de -3,5% sur un an.

Le coût du risque atteint 28,8 ME au 31 décembre 2023. Le taux de CDL augmente à 1,48 % et le taux de couverture de ces créances s'élève à 48%.

Le résultat net social ressort ainsi en hausse de +11,6% à 53,9 ME (48,3 ME au 31 décembre 2022).

Le coefficient d'exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s'établit à 65,7% au 31 décembre 2023.

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s'établit à 286,2 ME (311,4 ME au 31 décembre 2023). Les charges générales d'exploitation ressortent à 179,2 ME et le résultat brut d'exploitation à 97,4 ME. Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s'élève à 60,6 ME (73,8 ME au 31 décembre 2022).

L'écart entre le résultat social (53,9 ME) et le résultat consolidé (60,6 ME) s'explique notamment par la contribution des entités du périmètre et les impacts en matière de fiscalité.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 2,67 euros net aux porteurs de certificats coopératifs d'investissement.

Perspectives

L'année 2023 du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a été marquée par l'inscription dans ses statuts de la qualité d'entreprise à mission, qui permet d'affirmer des engagements forts et durables dans les domaines social, sociétal et environnemental. Pendant le second semestre, la Caisse régionale a également enregistré son 300.000e sociétaire, ce qui porte à 60% la part de détenteurs de parts sociales parmi ses clients.

Année du 120e anniversaire du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, 2024 sera marquée par la poursuite de nouvelles ambitions. De nouveaux métiers seront créés ou développés pour répondre aux nouvelles attentes des clients : lutte contre la fraude, experts vente de neuf, conseillers dans le domaine de la santé ou encore à destination de la clientèle étudiante. Au total, 210 postes ont été créés sur les 4 dernières années et 60 sont encore prévus en 2024. "Ces actions témoignent à nouveau de la confiance de notre Caisse régionale envers le territoire bretillien", explique la banque.