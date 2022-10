CRCAM Ille et Vilaine : 63 ME de bénéfices nets au 30 septembre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine progresse de 12% sur un an à 232,4 millions d'euros, soutenu par les revenus tirés de l'activité clientèle et les dividendes perçus sur les participations. Le PNB d'activité augmente de 6,7% soutenu par la progression des commissions en lien avec la conquête de nouveaux clients et le développement du portefeuille assurances. Les charges de fonctionnement sont en hausse de 7,9% à 138,2 ME.

Le coût du risque progresse de +51% par rapport à la fin d'année 2021 en lien avec la dotation de provisions statistiques. Le taux de CDL s'établit à 1,36% et le taux de couverture de ces créances s'élève à 56,77%.

Le résultat net social ressort en hausse à 44,1 ME (33,6 ME au 30 septembre 2021). Le coefficient d'exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s'établit à 56,2%.

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s'établit à 246 ME (213 ME au 30 septembre 2021). Les charges générales d'exploitation ressortent à 133 ME et le résultat brut d'exploitation à 105 ME.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s'élève à 63 ME.

Perspectives

Avec son modèle d'agences 100% conseil, ses points relais Crédit Agricole et la création de nouvelles agences, Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine intensifie son ancrage territorial réaffirmant sa proximité avec les habitants du département d'Ille et Vilaine.