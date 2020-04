CRCAM Ille et Vilaine : 6,9 ME de perte nette consolidée au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine s'établit à 61,3 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en recul de -1,4% par rapport au 31 mars 2019. Les charges d'exploitation progressent de +2,8%, en lien avec le programme de rénovation des agences et les investissements informatiques.

Le revenu brut d'exploitation est ainsi en recul de -9% par rapport à mars 2019 à 20,3 ME.

Le coût du risque est en augmentation de +11,5 ME par rapport à mars 2019. Il reflète une hausse du coût du risque affecté et aussi une stratégie d'anticipation du contexte du COVID-19. Les provisions IFRS 9 ont ainsi été portées à 128,2 ME (+10,4 ME).

Au 31 mars 2020, le taux de CDL est de 1,75% et le taux de couverture de ces créances s'élève à 59,91%. Ainsi, le résultat net social s'établit à 2,2 ME en diminution de -79,4% par rapport à mars 2019.

Le coefficient d'exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s'établit à 66,9% au 31 mars 2020

En base consolidée

Le produit net bancaire en base consolidée (IFRS), est en recul de -11,4% par rapport à 2019, à 54,3 ME. Les charges générales d'exploitation ressortent à 44,4 ME et le résultat brut d'exploitation à 9,8 ME.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à -6,9 ME. L'écart entre le résultat social (+2,2 ME) et le résultat consolidé s'explique principalement par la prise en compte de la valorisation des titres en juste valeur par résultat en normes IFRS et par le traitement comptable d'indemnités de remboursement anticipé, versées dans le cadre de la gestion du refinancement de la Caisse régionale, qui font l'objet d'un étalement en normes IFRS.

Structure financière

Au 31 décembre 2019, la solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1,042 MdE (en hausse de 6,7% sur 1 an) et un ratio de solvabilité, largement supérieur aux exigences réglementaires, de 19,2% (+60 bps par rapport au 31 décembre 2018).

La situation en liquidité est également confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) qui s'établit à 1 093 ME au 31 mars 2020.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 24,4% du bilan consolidé, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 58,3%. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 1,9 MdE, et représentent 12,5% du bilan consolidé dont le total s'élève au 31 mars 2020 à 15 MdsE.

