CRCAM Ille-et-Vilaine : 47 ME de bénéfices consolidés au 30 septembre

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine progresse de 18,8% au 30 septembre à 207,6 millions d'euros. Cette hausse s'explique principalement par la bonne tenue des revenus de l'activité clientèle, mais aussi par le décalage de la perception de dividendes intervenue au 1er semestre en 2021 et au 4è trimestre en 2020.

Le coût du risque diminue de 16,9 % par rapport au 3eme trimestre 2020. Au 30 septembre, le taux de CDL s'établit à 1,5% et le taux de couverture de ces créances s'élève à 57,29%.

Le coefficient d'exploitation s'établit à 61,7% au 30 septembre.

Le résultat net social ressort ainsi en hausse à 33,6 ME (11,5 ME au 30 septembre 2020.

En base consolidée (IFRS)

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s'établit à 207,6 ME (174,8 ME au 30 septembre 2020). Les charges générales d'exploitation ressortent à 128 ME. Le résultat brut d'exploitation est de 79,5 ME.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 47,1 ME. L'écart entre le résultat social (33,6 ME) et le résultat consolidé (47,1 ME) s'explique notamment par le retraitement de la fiscalité et du FRBG en normes IFRS.

Perspectives

En cette fin d'année, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine dévoilera son nouveau projet collectif qui guidera ses actions pour les 4 années à venir. Celui-ci s'inscrira dans la continuité du projet du Groupe Crédit Agricole et sera conçu de manière très participative, avec une expression large et remontante de tous les collaborateurs et administrateurs.