CRCAM Ille-et-Vilaine : 3,3 ME de bénéfices consolidés au 1er trimestre 2021

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Le Produit Net Bancaire de CRCAM Ille et Vilaine au 1er trimestre 2021 progresse de +9,9% sur un an à 67,4 millions d'euros. Cette hausse s'explique principalement par une progression de la marge d'intermédiation malgré le contexte de taux bas. Sa progression est favorisée par la croissance soutenue des encours, par une baisse de la dotation épargne logement et par les ressources TLTRO qui optimisent le coût de refinancement. La Caisse régionale a pris des mesures afin de réduire les frais de dysfonctionnement auprès de toute sa clientèle. Ces mesures impactent les commissions du 1er trimestre 2021 qui progressent malgré tout grâce à la très bonne tenue des revenus des produits d'assurance.

Le résultat net social ressort ainsi en hausse à 6,8 ME (2,2 ME au 31 mars 2020).

En consolidé, le Produit Net Bancaire s'établit à 66,1 ME, en hausse de +22% par rapport à 2020. Les charges générales d'exploitation ressortent à 47,1 ME et le résultat brut d'exploitation à 19 ME. Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 3,3 ME.

L'écart entre le résultat social et le résultat consolidé s'explique principalement par l'application de la norme IFRS qui constate dès le T1 l'ensemble des charges annuelles relatives à certaines taxes.

Perspectives

Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine entend poursuivre, en 2021, son développement en confirmant son maillage territorial et la relation de proximité proposée à ses clients. Ainsi, il continue d'investir dans son réseau commercial composé de 116 points de vente avec des effectifs renforcés, grâce à la création de 125 postes de conseillers en CDI en 2020.

La banque mutualiste a fait récemment évoluer les horaires d'une dizaine d'agences afin d'offrir aux habitants de certains quartiers et communes une plus grande disponibilité de ses équipes de conseillers. Entreprise responsable engagée en faveur de l'emploi et plus particulièrement de l'emploi des jeunes, la Caisse régionale multiplie, depuis plusieurs mois, ses initiatives visant à soutenir l'insertion professionnelle avec notamment l'accueil de 160 alternants pour l'année 2020/2021. Elle lance aussi l'opération "1000 jobs d'été" en solidarité avec les jeunes du territoire, touchés par la situation actuelle.