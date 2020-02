CRCAM du Morbihan : le résultat net consolidé se tasse de 15,5% à fin 2019

CRCAM du Morbihan : le résultat net consolidé se tasse de 15,5% à fin 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le produit net bancaire social de CRCAM du Morbihan s'établit à 205,5 millions d'euros en baisse de -0,9% par rapport à l'exercice précédent. Retraité de la dotation aux provisions épargne logement, élément non récurrent, le PNB est en hausse de +2%. Le dynamisme commercial permet de faire progresser significativement les encours intermédiés, ce qui compense, en partie, la baisse du rendement des crédits impacté par les niveaux de taux extrêmement bas.

L'évolution des charges est maîtrisée. L'augmentation des charges d'exploitation de +1,6% par rapport à l'année précédente, à 135,8 ME, tient compte de la hausse, notamment, des charges informatiques qui accompagnent la transformation. Le Résultat Brut d'Exploitation, à 69,7 ME, est en baisse de -5,5%.

Le taux de créances douteuses et litigieuses calculé sur base sociale continue de s'améliorer à 2,37% (2,60% au 31 décembre 2018). Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) à 10,2 ME ressortent en baisse par rapport à 2018, traduisant le bon niveau de la couverture des risques crédits atteint par la Caisse Régionale.

Après un impôt sur les sociétés de 16 ME en hausse de +18,6%, le Résultat Net Social est en hausse de +9,2%, à 41,7 ME.

Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 56,6 ME au 31 décembre 2019 (67 ME au 31 décembre 2018). Il recule de -15,5%.

Structure financière solide

La structure financière de la Caisse Régionale continue de se renforcer pour atteindre 1,625 milliard d'euros de capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2019 (+8,4% par rapport au 31/12/18) grâce à la croissance des encours de parts sociales des caisses locales et à la rentabilité de l'exercice. Le ratio de solvabilité (fonds propres globaux) est estimé à 22,38 % au 31 décembre 2019, soit plus de deux fois le minimum réglementaire.

Le total du bilan consolidé au 31 décembre 2019 atteint 10,6 MdsE, les capitaux propres et les dettes représentant respectivement 15,3% et 84,7% du bilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 29,2 % de l'ensemble des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe, représentent 62,5% ; le solde correspond principalement à l'encours de BMTN émis par la Caisse Régionale.

Dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 19 mars 2020, le versement d'un dividende de 2,39 euros par titre, soit 2,45% de rendement sur le cours moyen 2019).

Perspectives

Les orientations prises dans le cadre du plan à moyen terme à horizon 2020 sont respectées et apportent la preuve de la pertinence de la démarche de déploiement du modèle : "100% humain et 100% digital".

Grâce à un bon niveau d'activité, la structure financière de la Caisse Régionale s'est encore renforcée.

L'année 2020, échéance du plan à moyen terme actuel, permettra de mesurer le chemin parcouru ces dernières années en confortant la place de leader de la Caisse Régionale sur son territoire. Par ailleurs, et en cohérence avec les ambitions à long terme dévoilées par les Caisses Régionales et le groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale du Morbihan va arrêter ses grandes orientations dans un nouveau plan à moyen terme pour les années à venir.