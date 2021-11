CRCAM Brie Picardie : sur de solides niveaux de solvabilité

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, le Produit Net Bancaire social de CRCAM Brie Picardie s'élève à 477,2 millions d'euros, en hausse de +22,4% par rapport à septembre 2020. Cette progression est en partie liée à la perception de dividendes intragroupes, qui avaient été versés au mois de décembre en 2020.

Le Résultat Brut d'Exploitation social atteint 227,9 ME et le coefficient d'exploitation s'améliore à 52,2% à fin septembre 2021 (61,4% sur les 9 premiers mois de 2020).

A fin septembre 2021 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,09% (1,22% au 3e trimestre 2020), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 29,6 milliards d'euros. La Caisse Régionale maintient un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a doté sur les 9 premiers mois de 2021 un coût du risque de 17,5 ME soit 9 points de base annualisés sur encours. Ces dotations concernent intégralement des crédits sains et le taux de couverture des crédits en défaut atteint 157% au 30 septembre 2021.

Après l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 154,7 ME (69 ME sur les 9 premiers mois de 2020). Il dépasse les niveaux d'avant COVID avec une progression de +3,3% par rapport aux 9 premiers mois de 2019.

En base consolidée

En base consolidée et en normes IFRS, le Produit Net Bancaire s'établit à 500,5 ME soit une progression de +27,5%. Retraité des éléments non récurrents, le PNB IFRS est en hausse de 12,3% par rapport à fin septembre 2020.

Le résultat net IFRS sur 9 mois de 2021 s'établit à 176,6 ME (81,2 ME en 2020 et 150,1 ME en 2019).

Les capitaux propres consolidés approchent les 4,4 MdsE à fin septembre 2021, pour un total bilan consolidé de 37 MdsE. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 64% et 32,9% de l'ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l'encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d'émission jusqu'à 2 MdsE, noté A1 par Standard and Poor's.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés. Le ratio CRD est estimé à 21% à fin septembre 2021 pour un minimum de 10,5% et le Liquidity Coverage Ratio fin de mois s'établit à 166,7% à fin septembre 2021, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

Perspectives

Dans un contexte économique en reprise, le Crédit Agricole Brie Picardie, banque engagée sur son territoire, poursuit son action pour accompagner l'ensemble de ses clients dans leur quotidien et dans la réalisation de leurs projets. Ains, la Caisse Régionale et le Village by CA Brie Picardie accompagnent et accélèrent 30 start-up dans les thématiques Ville Durable, Economie du Tourisme et Agroalimentaire.