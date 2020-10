CRCAM Brie Picardie maintient un niveau de solvabilité élevé à fin septembre

(Boursier.com) — Porté par la force du réseau d'agences, le Crédit Agricole Brie Picardie maintient un haut niveau d'activité sur les 9 premiers mois de l'année 2020. L'encours de collecte globale progresse de plus de 2,2 milliards d'euros sur un an glissant, tiré par la collecte bilancielle dont l'encours connaît une évolution dynamique : +14,1% sur la même période, dépassant 20,5 milliards d'euros.

A fin septembre 2020, le Produit Net Bancaire est cependant en retrait de -13,9% par rapport au 3e trimestre 2019 pour s'établir à 389,9 millions d'euros. Les incertitudes économiques et sociales pèsent significativement sur les résultats. Retraité d'éléments non récurrents, le PNB est en hausse de +0,8%, marquant de façon nette une reprise des activités dans un contexte de taux bas.

Malgré un surcoût lié à toutes les mesures de sécurité prises par le Crédit Agricole Brie Picardie afin de protéger les clients et les collaborateurs, les charges de fonctionnement restent maîtrisées à 239,3 ME à fin septembre 2020, soit une économie de 1,5% par rapport à fin septembre 2019.

Dans un souci d'une gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque à 27,2 ME, soit 14 points de base annualisé sur encours. Plus de 31 ME ont ainsi été provisionnés au titre de provisions IFRS9 entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2020. Le taux de couverture des défauts atteint 140% au 30 septembre 2020 (131% au 30 juin 2020 et 127% au 31 décembre 2019).

Après impôts sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 69 ME au 30 septembre 2020 (149,8 ME au 30 septembre 2019). Hors retraitement (dont dividendes), le Résultat Brut d'Exploitation augmente de +4,5% sur la même période. En base consolidée, le résultat net à fin septembre 2020 s'établit à 81,2 ME, en diminution par rapport au 30 septembre 2019 (150,1 ME en septembre 2019), marqué par une activité freinée à cause de la crise sanitaire.

Les capitaux propres consolidés atteignent près de 4 milliards d'euros à fin septembre 2020, pour un total bilan consolidé de 34,8 MdsE. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 65,5% et 32,4% de l'ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l'encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d'émission jusqu'à 2 MdsE, noté 'A1' par Standard and Poor's.

La Caisse Régionale maintient un niveau de solvabilité élevé. Le ratio CRD estimé est supérieur à 20% à fin septembre 2020 pour un minimum de 10,7%.

CRCAM Brie Picardie rappelle qu'à fin septembre 2020, l'actif net par titre est de 58,60 euros pour un cours de clôture du CCI au 30 septembre à 19,50 euros.

Perspectives

Fidèle à ses valeurs mutualistes et à son identité régionale, le Crédit Agricole Brie Picardie a voulu prendre des mesures fortes dès le début de la crise sanitaire en soutien des clients : particuliers, professionnels, entreprises et associations. Il a ainsi réalisé près de 500 ME de prêts garantis par l'Etat (PGE) à fin septembre. Egalement dans cette optique, il a créé en juillet avec 2 autres partenaires le fonds de capital-développement REGAIN 340. Ce Fonds investit dans des entreprises saines ayant besoin de renforcer leurs capitaux propres suite à la crise.