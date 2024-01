CRCAM Brie Picardie : le résultat net consolidé baisse de 6,8% en 2023

(Boursier.com) — En base individuelle, le Produit Net Bancaire de CRCAM Brie Picardie s'élève à 693 millions d'euros, en hausse de 3,5% malgré le contexte de changement de taux défavorable sur le court terme. Le PNB sous-jacent est stable par rapport à 2022.

Les charges de fonctionnement atteignent 389,2 ME, dont 2,2 ME de dotation supplémentaire au fond Brie Picardie Esprit Ouvert. La croissance des CFN hors initiative sociétale de 3,4% sur un an reste maîtrisée au regard du contexte inflationniste.

Le Résultat Brut d'Exploitation s'élève à 303,8 ME (+15,9%). Le coefficient d'exploitation s'établit à 56,2%.

Après l'impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social atteint un nouveau record à 201,4 ME en progression de +8,2% par rapport au RN hors initiative sociétale de 2022.

A fin décembre 2023 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,38%, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,2 MdsE. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut bas, et nettement inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 66,7 ME, soit 23bp sur encours de crédits. Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 125%.

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s'élève à 693,4 ME en diminution de -0,7%. Le PNB sous-jacent consolidé est en baisse de -2,8%, après avoir progressé de +6,3% en 2022, et donc en hausse de 3,3% par rapport à 2021.

Le Résultat Net consolidé s'établit à 199 ME en baisse de -6,8% par rapport au RN consolidé hors initiative sociétale de 2022.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 5 MdsE à fin décembre 2023, pour un total bilan consolidé de 42,2 MdsE.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 29 mars une rémunération de 1,1 euro par CCI, soit un rendement de 6,3% par CCI. La date de détachement est prévue au 4 avril 2024 pour une mise en paiement à partir du 8 avril 2024.

Cette rémunération permettra de verser au fonds de dotation Brie Picardie Esprit Ouvert un dividende sociétal de 1,6 ME, en croissance grâce à la hausse de la rémunération des CCI.