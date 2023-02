CRCAM Brie Picardie : l'actif net est de 63,54 euros par titre à fin 2022

(Boursier.com) — En base consolidée, le Produit Net Bancaire de CRCAM Brie Picardie s'élève à 698 millions d'euros, soit une progression de +5,9%. Le PNB sous-jacent consolidé est en hausse de +6,3% par rapport à 2021. Cette progression du PNB sous-jacent est tirée par la bonne performance commerciale de la Caisse Régionale mais aussi par les bonifications TLTRO2 et un niveau exceptionnellement élevé de la participation aux bénéfices.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de +5,9% hors donation aux fonds de dotation.

Le Résultat Net consolidé hors initiative sociétale s'établit à 213,7 ME en baisse de -1,3%.

A fin décembre 2022 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 0,95% (0,96% à fin décembre 2021), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 32,2 MdE. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir au 4e trimestre un taux de défaut bas, et très nettement inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 53,5 ME, soit 18bp sur encours de crédits.

Près de 60% de ce coût du risque porte sur des encours sains et sensibles (provisions collectives). Ainsi, le taux de couverture des défauts atteint 155% à la fin de l'exercice 2022.

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s'élève à 669,7 ME à fin 2022, en hausse de 6,5%. Le PNB sous-jacent progresse de 5,2% par rapport à 2021.

Les charges de fonctionnement hors initiative sociétale atteignent 374,1 ME, en croissance de 5,6% sur un an glissant.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 65,7% et 32,2% de l'ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l'encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d'émission jusqu'à 2 MdsE, noté 'A1' par Standard and Poor's.

Le coefficient d'exploitation s'établit à 55,9% pour l'année 2022, hors initiative sociétale.

Après l'impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque et en neutralisant l'impact de la donation aux Fonds de dotation, le RN hors initiative sociétale s'élève à 186,1 ME, en progression de +1,5%.

L'actif net par titre est égal à 63,54 euros.

Le Conseil d'Administration proposera ainsi à l'Assemblée Générale du 31 mars 2023 une rémunération de 1,02 euro par CCI. La date de détachement est prévue au 5 avril 2023 pour une mise en paiement à partir du 7 avril 2023.