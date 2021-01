CRCAM Brie Picardie : forte progression de l'encours de collecte en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2020, l'encours de collecte des clients du Crédit Agricole Brie Picardie a connu une progression de 2,8 milliards d'euros portant l'encours de collecte global à 32 MdsE. Il s'agit d'une année record pour la collecte.

En comptes sociaux, le Produit Net Bancaire de CRCAM Brie Picardie a légèrement progressé (+0,8%) par rapport à 2019 pour s'établir à 600,3 millions d'euros. Ce PNB intègre 47,8 ME de distribution exceptionnelle de prime d'émission de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre. Retraité des éléments non récurrents, le PNB sous-jacent est en hausse de 1,2%, marquant le dynamisme des activités commerciales malgré le contexte de taux bas et de crise sanitaire.

En base consolidée, le PNB ressort à 560,1 ME (-5,8% par comparaison à 2019).

Bien que le contexte sanitaire ait apporté un surcoût lié aux mesures de sécurité pour protéger les clients et les collaborateurs, les charges de fonctionnement restent maîtrisées avec 334,7 ME, soit une très légère augmentation de +0,1% par rapport à 2019. Le Résultat Brut d'Exploitation progresse de +1,6% pour atteindre 265,6 ME. Le coefficient d'exploitation s'améliore légèrement à 55,7% en 2020 (56,1% en 2019).

Après impôts sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 145 ME en 2020 (173,1 ME en 2019), soit en repli de -16,2%. Le résultat net à fin 2020 s'établit à 128,8 ME, en recul de -33,7% par rapport au 31 décembre 2019.

Situation financière

Dans un souci d'une gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 37,4 ME, soit 15bp sur encours de crédits. Les dotations sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) représentent 49,8 ME. Le taux de couverture des défauts atteint 149 % à fin décembre 2020 contre 127% en 2019.

A fin décembre 2020 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,14% (1,21% en 2019), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) à plus de 28 MdsE. La Caisse Régionale maintient toujours un taux de défaut très inférieur à celui des banques françaises.

Les capitaux propres atteignent près de 4,1 MdsE à fin décembre 2020, pour un total bilan consolidé de 35,6 MdsE. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 61,8% et 31,7% de l'ensemble des dettes.

Les certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d'émission jusqu'à 2 MdsE, noté A1 par Standard and Poor's, représente 1,1% des dettes.

Perspectives

Les perspectives économiques 2021 restent incertaines du fait de la crise Covid-19. C'est pourquoi le Crédit Agricole Brie Picardie poursuit ses efforts et reste mobilisé au service des habitants et des entrepreneurs du territoire.

La rémunération des CCI fera donc l'objet d'une communication fin février.