CRCAM Atlantique Vendée : suffisamment capitalisée

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, CRCAM Atlantique Vendée enregistre un PNB en diminution de -13,7% (-45,4 millions d'euros), à 286,6 ME dans le contexte d'une crise sanitaire inédite.

Le résultat net consolidé, part du groupe, s'établit à 38,6 ME (intégrant Square Habitat qui présente un résultat semestriel équilibré), en diminution de 60% sur un an.

Le coût du risque s'établit à 16,6 ME avec la hausse des provisions collectives qui traduit le contexte de crise.

Au 30 juin 2020, les fonds propres prudentiels atteignent 1,917 MdE et le ratio CET1 s'établit à 22,04% pour un minimum réglementaire de 10,51%. Les capitaux propres consolidés sont de 3,086 MdsE et représentent 11,8% d'un bilan qui s'établit à 26,202 MdE en croissance de 12,1%. L'évolution de ce bilan est tirée par la dynamique des crédits et de la collecte.