CRCAM Atlantique Vendée : les comptes se tassent au 1er semestre

Crédit photo © Wikimedia - auteur Jibi44

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, le PNB de CRCAM Atlantique Vendée diminue de -20,2% (-47,5 millions d'euros) dans un contexte de crise sanitaire inédite. Il s'établit à 188,2 millions d'euros. Le repli est de -22,8% à périmètre identique.

Le coût du risque ressort à 15 ME. Sa hausse est liée à une provision additionnelle de 11,9 ME pour intégrer les effets économiques de la crise sanitaire sur l'activité des clients.

Le résultat net consolidé s'établit à 21,2 ME (intégrant Square Habitat qui présente un résultat semestriel équilibré), en diminution de -69,4% sur un an (69,4 ME au 30 juin 2019).

Structure financière solide

Au 31 mars 2020, les fonds propres prudentiels atteignent 1,924 milliard d'euros. Le ratio CET1 s'établit à 22,8% pour un minimum réglementaire de 10,75%. Le ratio de liquidité LCR est de 121,5%.

Les capitaux propres consolidés sont de 3,06 MdsE. Ils représentent 11,7% d'un bilan qui s'établit à 26,118 MdsE. Les dépôts à vue et à terme des clients représentent 25,4% du bilan tandis que les dettes envers les établissements de crédits, principalement avec Crédit Agricole SA, représentent 56,6% du bilan. L'actif du bilan consolidé est composé à 71,8% par les prêts et créances à la clientèle.

Perspectives

Dans le contexte de crise sanitaire Covid-19, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a eu pour priorité de protéger ses collaborateurs et ses clients tout en assurant ses services essentiels et en accompagnant les plus fragilisés par des solutions sur mesure, pauses crédits et Prêts Garantis par l'Etat.

La Caisse régionale n'a pas recouru au chômage partiel et a confirmé et versé ses subventions à ses partenaires associatifs dans le domaine de la santé, du culturel et du sport.

De plus, le Crédit Agricole Atlantique-Vendée a contribué au fonds de solidarité pour les personnes âgées visant à fournir au personnel soignant des équipements pour leur permettre de garder le lien avec leurs proches.

Afin d'encourager la reprise économique, la Caisse régionale a lancé au profit de ses clients commerçants le programme UpToPay qui favorise le développement de leurs activités e-commerce en fournissant des solutions de paiements enrichies (gestion de la fidélité...).

Elle poursuit également ses actions d'innovation à travers son Village by CA qui vient d'intégrer sa 7e promotion avec l'arrivée de six nouvelles startups. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée et le Village by CA ont, par ailleurs, souscrit au fonds Specifik, fonds d'innovation vendéen dédié aux solutions facilitant la sortie de crise pour les Professionnels et Entreprises.