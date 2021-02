CRCAM Atlantique Vendée : la structure financière demeure solide malgré le repli des bénéfices

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Dans ce contexte sanitaire adverse, la CRCAM Atlantique Vendée renforce sa présence auprès de tous ses clients, avec la préoccupation constante de garantir leur sécurité et celle des collaborateurs. Au 31 décembre 2020, la Caisse régionale dégage un PNB (comptes consolidés aux normes IFRS) de 391,7 millions d'euros, en diminution de 46,1 ME (-10,5%).

Les charges de fonctionnement sont maîtrisées à 278,4 ME. Elles sont en légère baisse de -0,5%. Le Résultat Brut d'Exploitation ressort à 113,3 ME (158,1 ME un an plus tôt). Il recule de -28,3%. Le coût du risque s'établit à 29,7 ME résultant de la hausse des provisions collectives sur les filières impactées par la crise sanitaire.

Le résultat net consolidé (part du Groupe) chute de -53,3%, à 52,6 ME (112,5 ME au 31 décembre 2019).

Solide structure financière

Au 30 septembre 2020, les fonds propres prudentiels atteignent 1,926 milliard d'euros et le ratio de solvabilité global s'établit à 22,4% pour un minimum réglementaire de 10,51%. Le ratio de liquidité LCR est de 156,98% pour un minimum réglementaire de 100%.

Les capitaux propres consolidés sont de 3,141 MdsE. Ils représentent 12% d'un bilan qui s'établit à 26,244 MdsE en croissance de +12,3% sur un an. L'évolution de ce bilan est tirée par la dynamique des crédits et de la collecte.

Rémunération des CCI

Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera l'objet d'une communication ultérieure.

Perspectives

2021 sera marquée par :

- La poursuite du soutien à l'économie (consolidation des PGE...),

- L'accompagnement des jeunes particulièrement fragilisés par la crise. Et plus particulièrement le lancement de Youzful, une plateforme gratuite et accessible à tous, qui vise à favoriser l'emploi en connectant, dans les territoires, les jeunes et les acteurs économiques tant artisans qu'agriculteurs ou TPE/PME,

- Le lancement de l'offre IARD (incendies, accidents et risques divers) auprès des clients Entreprises, basée sur un diagnostic conseil complet sur les risques de l'entreprise, qui contribuera à mieux cerner et répondre à leurs besoins.

Par ailleurs, le Crédit Agricole Atlantique Vendée continuera aussi de soutenir l'innovation avec l'arrivée d'une 8e promotion de 6 startups du territoire, hébergées au sein de son Village by CA, qui vont bénéficier d'un accompagnement sur mesure pendant 24 mois.