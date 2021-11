CRCAM Atlantique Vendée : forte hausse des résultats au 30 septembre

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le PNB de CRCAM Vendée progresse de 60,8 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2020, provenant majoritairement de la perception des dividendes du Groupe.

Pour continuer à accompagner la dynamique de son territoire, la Caisse régionale a décidé de renforcer ses moyens humains, et de poursuivre ses investissements dans des projets immobiliers et informatiques au service de ses clients. A 215,8 ME, les charges de fonctionnement sont en augmentation de 12,9 ME, en ligne avec ses orientations stratégiques (+6,3%).

Le coût du risque est en nette diminution à 6 ME par rapport à 2020 (10 ME), une situation directement liée à l'absence de nouveaux risques individuels.

La Caisse régionale a maintenu la dynamique de couverture des risques en renforçant le niveau de son provisionnement collectif.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net est en forte hausse à 99,6 ME (38,6 ME au 30 septembre 2020). Il bénéficie également d'une évolution favorable de l'impôt sur les sociétés (baisse du taux à 28,41%).

Au 30 juin, les fonds propres prudentiels atteignent 2,031 milliards d'euros. Le ratio de solvabilité global s'établit à 23,69% pour un minimum réglementaire de 10,53%. Le ratio de liquidité LCR est de 163,06% pour un minimum réglementaire de 100%.

Les capitaux propres consolidés sont de 3,374 MdsE et représentent 12,18% d'un bilan de 27,708 MdsE.

Perspectives

La Caisse régionale demeure particulièrement attentive à la situation des jeunes : accueil de 112 nouveaux alternants (+35% par rapport à 2020), promotion de la plateforme Youzful pour accompagner les jeunes dans leur orientation, leur recherche d'un emploi et offrir aux entreprises un vivier de talents, distribution de prêts sans caution parentale garantis par l'Etat et l'appel à projets "Solidarité Jeunes Atlantique Vendée".

De nouvelles offres ont été lancées par CRCAM Vendée au cours de ce trimestre comme la location avec option d'achat "Agil'Auto" ou la nouvelle assurance décès qui simplifie la protection de ses clients et de leurs proches.

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée demeure attentif à la situation de chacun de ses clients pour trouver des solutions en accord avec la raison d'être qui guide son action : "Agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société".