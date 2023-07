CRCAM Atlantique Vendée : confiant sur sa stratégie malgré la baisse des bénéfices semestriels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le Produit Net Bancaire de CRCAM Atlantique Vendée ressort à 244 millions d'euros (292,2 ME un an plus tôt). Il est en baisse de 16,5%, impacté par la baisse de la marge d'intermédiation (-30,8%), sous l'effet de la forte augmentation de la charge de refinancement, de l'inertie à la hausse des nouveaux crédits mais également par la fin des bonifications issues du mécanisme du TLTRO. Les commissions sont en léger recul compte tenu de la baisse de 41% des frais de dysfonctionnement suite à la mise en place de mesures de soutien à la clientèle fragile. Les commissions Assurances (+6%) et Banque au quotidien (+11%) continuent leur progression.

Les revenus issus des participations au sein du Groupe Crédit Agricole sont également en forte progression (+17%), bénéficiant de la dynamique de tous les métiers et illustrant la force du modèle intégré de notre groupe.

Le résultat net consolidé est en diminution à 72,4 ME (104,7 ME au 30 juin 2022). Il recule de -30,8%.

Des fondamentaux financiers solides

Les fondamentaux financiers de la Caisse régionale se sont renforcés au 31 mars 2023 avec un niveau de fonds propres prudentiels de 2,237 milliards d'euros et un ratio de solvabilité global de 26,01%, au-delà du minimum réglementaire de 10,54%.

Le ratio de liquidité LCR est de 117,08% pour un minimum réglementaire de 100%.

Les capitaux propres consolidés sont de 3,613 MdsE et représentent 11,41% d'un bilan qui s'établit à 31,67 MdsE.

Perspectives

Au second semestre 2023, le Crédit Agricole Atlantique Vendée reste vigilant sur l'évolution du contexte économique, tout en étant confiant sur sa ligne stratégique. La Caisse régionale est convaincue que poursuivre sa stratégie de développement est gage de performance sur le long terme et de confiance de la part de ses clients en Loire-Atlantique et en Vendée.