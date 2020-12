CRCAM Atlantique Vendée : 3,95 euros par CCI annoncés

(Boursier.com) — En raison des recommandations BCE émises dans le contexte de la pandémie Covid, la Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée a été conduite à suspendre au printemps dernier les rémunérations décidées au titre de l'exercice 2019 par son assemblée générale du 15 avril 2020 pour ses parts sociales, certificats coopératifs d'associés et certificats coopératifs d'investissement et qui avaient déjà été déduites des fonds propres prudentiels.

Ce non-versement introduisait une distorsion forte de traitement entre Caisses régionales de Crédit Agricole mutuel, dont certaines avaient pu procéder au 1er semestre à la mise en paiement de leurs rémunérations, et perturbe de ce fait le bon fonctionnement des mécanismes de mutualisation qui sont au coeur de l'organisation du groupe Crédit Agricole.

Ainsi, Crédit Agricole SA, agissant en tant qu'organe central du Groupe et prenant en compte ces perturbations, a autorisé la Caisse à procéder à la mise en paiement de la rémunération des parts sociales, CCA et CCI décidée par l'Assemblée générale du 15 avril et qui demeurera pour l'essentiel au sein du groupe Crédit Agricole.

La rémunération versée aux CCI s'élèvera à 3,95 euros par certificat.

La date de détachement du coupon est fixée au 16 décembre. La date de paiement de la rémunération est interviendra le 18 décembre.