CRCAM Alpes Provence : solide solvabilité

(Boursier.com) — Dans les comptes individuels de la Caisse Régionale Alpes Provence, le Produit Net Bancaire s'élève à 341,5 millions d'euros. Il est en hausse de 17,5%. Malgré le contexte de taux durablement bas, le PNB d'intermédiation (+7,4%) bénéficie de la dynamique commerciale soutenue et des produits issus des refinancements BCE (TLTRO3). La poursuite de l'équipement des clients permet de développer les produits liés aux commissions de produits et services à +8,6%.

Le niveau des charges de fonctionnement particulièrement bas à septembre 2020 en liaison avec le contexte sanitaire, conduit à une progression de 4,8% au 30 septembre 2021. Le résultat brut d'exploitation affiche une progression de 41,8% par rapport à septembre 2020.

Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses est en net recul à 1,42% contre 1,84% au 30 septembre 2020. La Caisse Régionale renforce la couverture des risques affectés, avec un taux de couverture porté à 63,7% (63,1% à septembre 2020).

Après prise en compte de la charge fiscale, le Résultat Net individuel s'élève à 73,9 ME en hausse de 123,4%.

Les comptes consolidés en normes IFRS laissent apparaître un Résultat Net part du groupe aux normes IFRS de 104 ME au 30 septembre.

Structure financière renforcée

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 182,8 % au 30 septembre. Conjugué à un ratio CET1 de 19,3% au 30 juin, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence aborde le contexte avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Alpes Provence, Banque Coopérative, accompagne chacun de ses clients dans ces moments difficiles. Toutes les équipes de la Caisse Régionale sont mobilisées pour soutenir l'économie du territoire et limiter l'impact de cette crise sanitaire. La Caisse Régionale, au côté de ses clients, met en place des mesures fortes permettant d'atténuer les effets de cette crise et finance largement les acteurs du territoire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence continuera d'agir dans l'intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.