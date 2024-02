CRCAM Alpes Provence maintient un bon niveau de solvabilité en 2023

(Boursier.com) — Dans les comptes individuels de la CRCAM Alpes Provence, le Produit Net Bancaire s'élève à 438,5 millions d'euros. Pénalisé par l'impact négatif de la hausse des taux sur la marge (augmentation inédite de la charge de refinancement, renchérissement de la collecte clientèle), le PNB affiche une baisse conjoncturelle et contenue à -5,2%.

En vision consolidée et sous les mêmes effets, la dynamique de revenus est très similaire (-8,1%).

Le coût du risque (16,4 bps sur l'encours) est en baisse (31,2 ME), malgré la hausse de l'encours de crédits en défaut (taux de créances douteuses et litigieuses à 1,63% vs 1,50% au 31/12/2022), couvert à un niveau toujours très prudent de 54,3%. La Caisse Régionale a également augmenté ses couvertures des créances B1 et B2 en portant les provisions IFRS 9 à 212,5 ME (1,12% de l'encours), en hausse de +7,5 ME vs décembre 2022 afin d'intégrer l'évolution défavorable du contexte économique pouvant impacter ses encours.

Après prise en compte de la charge fiscale, le Résultat Net individuel s'élève à 92,4 ME (-8,6% vs décembre 2022).

Les comptes consolidés en normes IFRS intègrent les résultats des entités consolidées ainsi que les retraitements propres aux normes IFRS. En 2023, le Résultat Net part du groupe aux normes IFRS s'élève ainsi à 116,4 ME (-20% vs décembre 2022).

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 105,6% au 31 décembre 2023. Avec un ratio de solvabilité global de 21,76% au 31 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence traverse ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un environnement économique toujours incertain, le Crédit Agricole Alpes Provence, "fidèle à ses valeurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence continuera d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste".