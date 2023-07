CRCAM Alpes Provence : les résultats semestriels trébuchent

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, dans un environnement économique et de marché ayant conduit la Banque Centrale Européenne à resserrer significativement sa politique monétaire, la Crédit Agricole Alpes Prov a poursuivi l'accompagnement de la croissance du territoire et les investissements de ses acteurs économiques dans une perspective de long terme tant s'agissant des financements qu'en matière de gestion de l'épargne et de la protection globale des personnes et de leur patrimoine.

Le Produit Net Bancaire s'élève à 247,2 ME. Pénalisé par le pincement de la marge d'intermédiation mais tiré par le développement des commissions et les produits des investissements de la banque, il affiche une baisse contenue à -3,7%.

Les revenus des investissements pour compte propre progressent de +42,3% par rapport à juin 2022 tirés par les dividendes reçus : 48,1 ME de dividendes de la SAS Rue La Boétie (+5,4 ME vs. 2022) en conséquence notamment de la montée au capital de la SAS précitée au capital de Crédit Agricole SA sur la période, ainsi que 7 ME de dividendes versés en mars par Sofipaca, filiale de capital développement dont la Caisse Régionale détient 50%.

La hausse du niveau des charges de fonctionnement s'élève à 3,5%, traduisant une politique forte de partage de valeur.

Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses remonte à 1,59% sous l'effet notable d'un dossier significatif (1,5% au 31 décembre 2022).

Après prise en compte de la charge fiscale, le Résultat Net individuel s'élève à 73,1 ME (-9,6% vs. juin 2022).

Les comptes consolidés en normes IFRS intègrent les résultats des entités consolidées ainsi que les retraitements propres aux normes IFRS. Le PNB est en baisse de -8,7% à 256,1 ME dans les comptes NI. Le Résultat Net part du groupe aux normes IFRS s'élève à 81,2 ME (-22,8% par rapport au 1er semestre 2022) au 30 juin 2023.

Structure de bilan saine et solide

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 113,5% au 30 juin 2023. Avec un ratio CET1 de 21,3% au 31/03/23, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires (SREP - 10,6 %) et stable par rapport au 31 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence traverse ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un environnement économique toujours incertain, le Crédit Agricole Alpes Provence, Banque Coopérative, accompagne chacun de ses clients dans une perspective de temps long. Toutes les équipes de la Caisse Régionale restent mobilisées pour soutenir l'économie du territoire, développer sa croissance et se positionner comme un moteur de ses transitions (économiques, sociétales et environnementales). La Caisse Régionale, aux côtés de ses clients, diversifie ses activités et conforte ses outils pour conseiller, financer et protéger tous les acteurs du territoire : particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.

Dans le cadre d'un "Pacte Coopératif Territorial" à dimension sociétale et environnementale, l'Assemblée Générale de la Caisse Régionale a attribué en 2023 plus de 3 ME répartis par tiers à la Fondation Crédit Agricole Alpes Provence, à son fonds de dotation CAAP INNOV ECO pour le soutien au développement et à l'innovation économique et à des actions de soutien spécifiques conduites sur le territoire.