CRCAM Alpes Provence : le résultat net consolidé chute de 77% sur le semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, l'activité commerciale de CRCAM Alpes Provence a été marquée par un fort ralentissement de l'activité en raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire. Néanmoins, le CA Alpes Provence a poursuivi son rôle de banquier assureur et a accompagné ses clients notamment avec les prêts garantis par l'Etat sur l'ensemble de ses territoires.

L'encours consolidé de crédits est ainsi en hausse de +8,6%, tiré par les crédits habitat (+5,4%), les crédits d'équipement (+11%) et les crédits de trésorerie (+36,2%) qui comprennent les encours de Prêts Garantis par l'Etat (PGE). La Caisse Régionale enregistre également une hausse de la collecte (+6,5%), notamment sur la collecte monétaire (+14,9%), les livrets A et LDD (+9,4%), l'Epargne Logement (+2,3%) et l'assurance-vie (+0,5%) auprès de sa clientèle de proximité.

Le CA Alpes Provence a poursuivi le développement de l'équipement de ses clients notamment en cartes bancaires (+1,6%), et en produits d'assurance des biens et des personnes avec un portefeuille de contrats qui progresse de +2,9% à fin juin 2020.

Dès les premières mesures de confinement, la Caisse Régionale s'est mise en mesure d'accompagner chacun de ses clients tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs :

- octroi de pauses : plus de 18 000 pauses de mensualités de crédits ont été accordées ;

- distribution de Prêts Garantis par l'Etat : plus de 500 ME de crédits ont été accordés ;

- octroi d'un geste solidaire envers les professionnels et agriculteurs

- suspension des cotisations liées aux terminaux de paiement électronique.

Comptes individuels

Dans les comptes individuels de la Caisse Régionale, le Produit Net Bancaire s'élève à 191,2 ME. Il est en baisse de -19,1%. Dans un contexte de taux durablement bas, le PNB d'intermédiation (-6,8%) est toujours pénalisé par les réaménagements accordés aux clients en 2019. La dynamique commerciale, avec la conquête et l'augmentation de l'équipement de clients, permet de limiter la baisse du PNB issu des commissions des produits et services à 2,9%.

Suite à la décision de Crédit Agricole SA de mettre en réserve l'intégralité du résultat de l'exercice 2019, pour se conformer à la recommandation de la Banque Centrale Européenne du 27 mars, la Caisse Régionale n'a pas bénéficié en 2020, de la distribution de dividendes de SAS Rue la Boétie, qui s'élevait à plus de 34 ME sur l'exercice précédent.

Dans ce contexte sanitaire et financier, la Caisse Régionale a mis en place un plan de réduction de charges de fonctionnement (-3%). Le résultat brut d'exploitation affiche une baisse de -39,2% par rapport à juin 2019.

Sur le plan des risques crédit, le taux de créances douteuses et litigieuses s'établit à 1,91% (1,94% au 31 décembre 2019). Après prise en compte de la charge fiscale, le Résultat Net individuel s'élève à 19,8 ME en baisse de -69,7%.

Comptes consolidés

Dans les comptes consolidés, le Produit Net Bancaire baisse de 19%. Le Résultat Net part du groupe aux normes IFRS s'élève à 13,6 ME au 30 juin, en baisse de -77,6% par rapport au 30 juin 2019.

Structure financière saine malgré un contexte dégradé

La Caisse Régionale a constitué un bilan de liquidité solide permettant de répondre aux besoins de financement de ses clients. Le ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) s'élève à 134,4% au 30 juin. Conjugué à un ratio CET1 de 18,5% au 31 mars, niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.

Perspectives

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Alpes Provence met en place des mesures fortes permettant d'atténuer les effets de cette crise.

L'Assemblée Générale de la Caisse Régionale a attribué 3% du bénéfice distribuable répartis entre :

- la Fondation du Crédit Agricole Alpes Provence qui accompagne des projets dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé, du patrimoine et de la recherche,

- CAAP INNOV ECO, fonds de dotation pour le soutien au développement et à l'innovation économique sur ses territoires,

- Ainsi que des actions conduites sur le territoire dans le cadre de notre " Pacte Coopératif Territorial ", à dimension sociétale et environnementale.

L'épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale, qui s'aggraveront si l'épidémie redémarre à l'automne. Ces conséquences impacteraient l'activité des contreparties des banques et par ricochet les banques elles-mêmes.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, qui participe aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagée dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, s'attend à des impacts sur ses revenus, sur son coût du risque, sur résultat ainsi que sur la valorisation de ses placements et participations.

L'ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade.