Coworking : BNP Paribas Real Estate et Now Coworking lancent l'offre 'Now Connected'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que nombre d'entreprises s'interrogent sur la place du bureau dans leur organisation après plusieurs semaines de confinement, BNP Paribas Real Estate et Now Coworking agrègent leurs savoir-faire pour lancer l'offre 'Now Connected'. Il s'agit d'une offre de création, d'aménagement, de commercialisation et d'exploitation d'espaces de travail pour compte de tiers inspirés des codes du coworking. En mutualisant l'expérience et la solidité de BNP Paribas Real Estate et le savoir-faire de Now Coworking, acteur indépendant du coworking, l'offre Now Connected a pu être déployée en seulement 4 mois. Elle comprend une étude de faisabilité et une étude de réversibilité, la conception et l'aménagement des espaces, la commercialisation et l'exploitation des espaces.

Le concept Now Connected permet d'optimiser les coûts de gestion et la rentabilité des m2 pour les clients. Ces espaces sont en cours de déploiement chez une dizaine de clients. Now Connected répond à une attente du marché, puisque la Covid-19 a rendu cette offre nécessaire pour apporter aux propriétaires comme aux utilisateurs sécurité et flexibilité, conjuguées à une maîtrise des coûts. L'offre permet de générer 50% de rendement supplémentaire sur le prix au m2 en régions, et de +5% à +20% en Ile-de-France.

Now Connected ouvrira 6 premiers espaces entre le dernier trimestre 2020 et le 2e trimestre 2021, à Paris, en Ile-de-France et en régions. D'autres espaces sont actuellement en cours de sécurisation et devraient ouvrir d'ici fin 2021.

La direction générale de Now Connected est confiée à Pierre-Henri Dekeyser (41 ans), diplômé de l'ICN Business School (Nancy) et co-fondateur de Wojo (ex Nextdoor).