Covivio : une politique RSE ambitieuse et reconnue

(Boursier.com) — En matière de notation extra-financière, Covivio conserve le statut de leader de son secteur avec la note 'A1+' au Sustainability Rating de Vigeo Eiris. Il s'agit de la note maximale. Elle est obtenue sur la notation de durabilité (Sustainability Rating) sollicitée auprès de Vigeo Eiris.

Cette évaluation consacre les engagements de Covivio et reconnaît l'effectivité de l'intégration des facteurs ESG -environnementaux, éthiques, sociaux et de gouvernance- dans la stratégie, les opérations, la gestion des risques du groupe. Avec une note globale de 71/100 (69/100 en 2019), Covivio passe de la 7è place à la 5è place mondiale tous secteurs confondus.

Covivio a obtenu la meilleure note possible et se place leader de son secteur pour la seconde année consécutive. Le groupe capitalise sur une politique développement durable ambitieuse s'articulant autour de 4 axes : Bâtiment durable, Ville durable, Capital humain et Ethique des pratiques.

Vigeo Eiris a, en particulier, mis en exergue le score avancé du groupe en matière de transition énergétique, de management des ressources humaines et d'alignement des pratiques de gouvernance aux meilleurs standards internationaux.