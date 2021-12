Covivio : 'The Sign' à Milan, pré-location de 13.000 m(2) à L'Oréal Italia

(Boursier.com) — Covivio annonce la signature d'un accord avec L'Oréal Italia, pour la location d'un immeuble en cours de développement d'environ 13.000 m(2), et pour une durée de 10 ans, dans le quartier d'affaires "The Sign" à Milan.

Fruit du réaménagement d'un ancien site industriel datant des années 1950, le complexe The Sign développé par Covivio se situe dans le sud-ouest de Milan. Localisé à deux pas du Campus universitaire IULM, le projet prend place au sein d'un quartier dynamique, facilement accessible en transports en commun, et marqué par la présence d'une offre culturelle importante et de plusieurs acteurs du monde la haute technologie.

Conçu par le cabinet d'architecture Progetto CMR, ce futur bâtiment de 9 étages, aujourd'hui en cours de construction, accueillera le nouveau siège de L'Oréal Italia à partir de fin 2024.

Cette réalisation marque une nouvelle étape dans le développement de ce quartier d'affaires qui accueille déjà les sièges d'AON et de NTT Data, sur environ 27.000 m(2).