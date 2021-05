Covivio : Snam choisit Symbiosis, le nouveau quartier d'affaires de Milan pour installer son nouveau siège

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Covivio annonce la signature d'un accord avec Snam, principale entreprise italienne de transport de gaz naturel, pour la vente d'un immeuble situé à Milan. Actuellement en construction, l'immeuble accueillera, à sa livraison début 2024, le siège social de l'entreprise...

Le nouveau bâtiment, développé par Covivio dans le quartier de Symbiosis, place l'utilisateur et les nouvelles façons de travailler au coeur de sa conception. Faisant une large place aux espaces verts et parfaitement intégré à son environnement, il contribuera activement à la régénération urbaine de la zone sud de Porta Romana. En lien avec l'ambition de Snam de contribuer à la transition énergétique, ainsi qu'avec les objectifs développement durable de Covivio, le projet entend répondre à plusieurs des défis environnementaux d'aujourd'hui, tels que la réduction des émissions de CO2, l'amélioration de la qualité de l'air et de la qualité de vie urbaine au sens large.

Snam choisit ainsi de rejoindre le nouveau quartier d'affaires Symbiosis, où plusieurs entreprises italiennes et internationales de référence sont déjà installées. Symbiosis est un projet de régénération urbaine innovant et durable, développé par Covivio, avec zéro émission locale produite et un fonctionnement quotidien qui mise principalement sur le recours aux énergies renouvelables.

Pour Snam, ce nouveau siège social répond à deux objectifs : d'une part, optimiser leur présence immobilière dans la région, qui a augmenté ces derniers temps avec le développement de l'entreprise et qui est aujourd'hui répartie sur cinq sites différents à San Donato Milanese et à Milan, regroupant environ 1.000 personnes ; d'autre part, disposer d'un immeuble moderne et adapté aux nouvelles façons de travailler, plus flexible, propice aux échanges, serviciel, tout en étant connecté au quartier et à la région.