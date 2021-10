Covivio : signature d'un accord locatif avec Samsung Electronics France

(Boursier.com) — Samsung Electronics France choisit "So Pop" pour installer ses équipes Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec Samsung Electronics France, leader de l'électronique grand public, portant sur une surface de 10.500 m(2), au sein de l'immeuble de bureaux So Pop, situé à Paris - Saint-Ouen.

Une opération de redéveloppement emblématique de la stratégie de Covivio, portée en partenariat d'investissement avec Crédit Agricole Assurances, dont la livraison est prévue au premier semestre 2022.

So Pop a séduit Samsung Electronics France par sa localisation stratégique, ainsi que par la qualité de son offre en termes d'usages, de services et d'aménagement. Des atouts qui répondent aux enjeux de l'entreprise, qui recherchait à la fois un immeuble vitrine et une plateforme collaborative pour ses équipes, qui rejoindront le site en mai 2022. Les partenaires ont pour cela signé un accord locatif d'une durée de 9 ans.

"Ce projet est en réalité bien plus qu'un déménagement, c'est un projet plus global et profond de transformation d'entreprise. Il porte l'ambition de partager notre vision et notre savoir-faire tournés vers l'innovation. Nous nous réjouissons qu'il soit le fruit d'un travail collaboratif avec les équipes Covivio" souligne Olivier Oger, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, RSE et Relations Institutionnelles, Samsung Electronics France.